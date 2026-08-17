Día del Niño: las ventas minoristas pymes cayeron 2,5% interanual durante la celebración

El comportamiento del consumidor se caracterizó por postergar la decisión final hasta las horas previas a la festividad y por volcarse a bienes de menor valor unitario, en un escenario condicionado por los presupuestos familiares y la competencia de canales informales.

Los rubros con mayor retracción de ventas en el Día del Niño

Las 5 categorías evaluadas por la entidad presentaron caídas interanuales en su facturación. La juguetería registró el retroceso más acentuado con un descenso del 4,8% frente al año anterior y un ticket medio de $45.038. Las dificultades en el acceso a líneas de financiamiento bancario derivaron en un traspaso hacia artículos de menor valor.

Por su parte, el rubro de indumentaria y accesorios anotó una baja interanual del 4,1%, con un gasto promedio por cliente de $42.344. La menor demanda obedeció a la pérdida de prioridad de la ropa frente a artículos específicos de la fecha, además de la competencia ejercida por ferias y vías de venta no tradicionales.

En calzado y marroquinería, la actividad descendió un 3,1% interanual con un ticket de $50.680. Los locales reportaron un caudal continuo de consultas que no se tradujo en operaciones formales, lo que derivó en la aplicación de descuentos directos de último momento para captar liquidez.

Librería y tecnología en el marco del Día del Niño

El segmento de librería registró una baja moderada del 1,8% respecto al mismo período del ciclo previo, asentando un valor de compra de $38.279 por cliente. La salida de productos se concentró en la jornada previa al festejo, con preferencia por formatos pequeños y textos económicos.

El rubro de equipos de audio, video y celulares presentó la menor contracción del relevamiento, marcando una reducción del 1,0% interanual y un gasto promedio de $51.136. El volumen se sostuvo a partir de artículos complementarios como parlantes portátiles y fundas, ante la menor tracción de aparatos de alta gama.

A pesar del despliegue de promociones, la demanda respondió de manera ajustada. La información difundida por Noticias Argentinas resaltó que la cifra final quedó por debajo de las estimaciones iniciales de consultoras privadas, que proyectaban un consumo cercano a $57.500.

Para intentar sostener el flujo de operaciones, el 81,2% de los comercios aplicó herramientas de incentivo comercial. Ofrecer financiación en cuotas con tarjeta de crédito concentró el 55,3% de las preferencias, mientras los descuentos por pago en efectivo representaron el 46,2% de las alternativas para mantener la rotación de mercadería.