Confirmado el precio del dólar para este martes 13 de octubre en todos los bancos

Los bancos más importantes de Argentina confirmaron cuál será el precio del dólar este martes 13 de octubre, una vez que hayan abierto sus puertas y habilitado las operaciones cambiarias para el público en general.
Este último viernes el dólar terminó actuando a la baja y eso fue crucial para que los bancos determinarán cuál será el precio que tendrá la moneda norteamericana este martes 13 de octubre, después del fin de semana largo.
En tanto, el dólar blue se venderá a un precio levemente superior al que mostrarán las pizarras de la mayoría de las entidades bancarias.
El precio del dólar en cada banco este martes 13 de octubre: a cuánto se venderá
Según lo confirmado por cada uno de los bancos, este será el precio que tendrá el dólar este martes cuando arranquen las actividades cambiarias:
- Banco Nación: $1.535
- Banco Galicia: $1.530
- Banco ICBC: $1.535
- Banco BBVA: $1.548
- Banco Supervielle: $1.543
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.535
- Banco Patagonia: $1.540
- Banco Hipotecario: $1.529
- Banco Santander: $1.540
- Brubank: $1.530
- Banco Credicoop: $1.540
- Banco Macro: $1.540
- Banco Piano: $1.535
- Banco de Comercio: $1.540
El precio del dólar blue en las cuevas
Desde las cuevas también confirmaron que el precio del dólar en las cuevas será de $1.540, es decir que solamente habrá una brecha cambiaria de $5 en el inicio de las actividades de este martes.
Estas serán las cotizaciones para cada tipo de dólar este martes 13 octubre:
- Dólar Blue: Compra $1.520 / Venta$1.540
- Dólar Mayorista: $1.515,5
- Dólar MEP: Compra $1.539,27 / Venta $1.539,72
- Dólar Contado con Liquidación (CCL): $1.617,23
- Dólar Tarjeta: $1.995,5
En cuanto a las las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), estas subieron sobre el cierre de la semana, mientras que ya compró más de un 70% del total de dólares adquiridos durante septiembre.