Confirmado el precio del dólar para este martes 13 de octubre en todos los bancos

El precio del dólar en cada banco este martes 13 de octubre: a cuánto se venderá

Según lo confirmado por cada uno de los bancos, este será el precio que tendrá el dólar este martes cuando arranquen las actividades cambiarias:

Banco Nación: $1.535

Banco Galicia: $1.530

Banco ICBC: $1.535

Banco BBVA: $1.548

Banco Supervielle: $1.543

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.535

Banco Patagonia: $1.540

Banco Hipotecario: $1.529

Banco Santander: $1.540

Brubank: $1.530

Banco Credicoop: $1.540

Banco Macro: $1.540

Banco Piano: $1.535

Banco de Comercio: $1.540

El precio del dólar blue en las cuevas

Desde las cuevas también confirmaron que el precio del dólar en las cuevas será de $1.540, es decir que solamente habrá una brecha cambiaria de $5 en el inicio de las actividades de este martes.

Estas serán las cotizaciones para cada tipo de dólar este martes 13 octubre:

Dólar Blue: Compra $1.520 / Venta $1.540

Compra $1.520 / Venta $1.540 Dólar Mayorista: $1.515,5

$1.515,5 Dólar MEP: Compra $1.539,27 / Venta $1.539,72

Compra $1.539,27 / Venta $1.539,72 Dólar Contado con Liquidación (CCL): $1.617,23

$1.617,23 Dólar Tarjeta: $1.995,5

En cuanto a las las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), estas subieron sobre el cierre de la semana, mientras que ya compró más de un 70% del total de dólares adquiridos durante septiembre.