ARCA mantiene sin cambios las cuotas del monotributo para noviembre

Monotributo: cuánto paga cada categoría en noviembre

Para quienes realizan prestaciones de servicios, las cuotas mensuales en noviembre de 2026 se detallan de la siguiente manera: Categoría A: $49.527,18; Categoría B: $56.379,08; Categoría C: $66.020,12; Categoría D: $84.612,93; Categoría E: $119.811,45; Categoría F: $150.784,21; Categoría G: $230.312,94; Categoría H: $522.706,68; Categoría I: $963.747,86; Categoría J: $1.167.299,76; y Categoría K: $1.614.446,04.

En cuanto a los contribuyentes dedicados a la venta de productos, los importes mensuales para noviembre son: Categoría A: $49.527,18; Categoría B: $56.379,08; Categoría C: $64.530,58; Categoría D: $82.564,81; Categoría E: $108.267,51; Categoría F: $129.930,65; Categoría G: $158.815,05; Categoría H: $317.895,01; Categoría I: $474.992,78; Categoría J: $580.793,69; y Categoría K: $702.103,24. Estos montos pueden presentar variaciones en casos particulares, como exenciones o la incorporación de familiares a la obra social.

Límites de facturación y próxima recategorización

Los límites de ingresos brutos anuales para cada categoría del monotributo también se mantienen vigentes durante noviembre de 2026. Estos topes son fundamentales para que los contribuyentes determinen si pueden permanecer en su nivel actual o si necesitan recategorizarse. La categoría A tiene un tope anual de $12.009.410,45, mientras que la categoría K alcanza los $126.610.838,75. Los valores intermedios aumentan progresivamente en línea con cada nivel del régimen.

Además de los ingresos, otros parámetros como la superficie afectada, el consumo eléctrico y los alquileres devengados pueden influir en la categoría a la que pertenece un contribuyente. La próxima recategorización semestral está prevista para el 5 de febrero de 2027, fecha en la que los monotributistas deberán evaluar sus parámetros de actividad de los últimos 12 meses para ajustar su situación fiscal si corresponde.