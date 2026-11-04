ARCA mantiene sin cambios las cuotas del monotributo para noviembre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha confirmado que los valores de las cuotas mensuales del monotributo correspondientes a noviembre de 2026 no sufrirán modificaciones respecto a los establecidos en agosto del mismo año. Los contribuyentes deberán abonar los mismos importes que rigen para el segundo semestre del año, manteniendo las once categorías vigentes.
Estos montos, que varían según la categoría y la actividad declarada por el contribuyente (prestación de servicios o venta de productos), incluyen el impuesto integrado, el aporte jubilatorio y la contribución a la obra social. ARCA reiteró que las escalas actualizadas en agosto siguen aplicándose este mes, sin nuevos aumentos.
La continuidad de estas escalas permite a los monotributistas mantener la previsibilidad en sus obligaciones fiscales. Los valores mensuales definidos son cruciales para la planificación financiera de los pequeños contribuyentes, quienes deben cumplir con estos pagos para permanecer dentro del régimen simplificado.
Monotributo: cuánto paga cada categoría en noviembre
Para quienes realizan prestaciones de servicios, las cuotas mensuales en noviembre de 2026 se detallan de la siguiente manera: Categoría A: $49.527,18; Categoría B: $56.379,08; Categoría C: $66.020,12; Categoría D: $84.612,93; Categoría E: $119.811,45; Categoría F: $150.784,21; Categoría G: $230.312,94; Categoría H: $522.706,68; Categoría I: $963.747,86; Categoría J: $1.167.299,76; y Categoría K: $1.614.446,04.
En cuanto a los contribuyentes dedicados a la venta de productos, los importes mensuales para noviembre son: Categoría A: $49.527,18; Categoría B: $56.379,08; Categoría C: $64.530,58; Categoría D: $82.564,81; Categoría E: $108.267,51; Categoría F: $129.930,65; Categoría G: $158.815,05; Categoría H: $317.895,01; Categoría I: $474.992,78; Categoría J: $580.793,69; y Categoría K: $702.103,24. Estos montos pueden presentar variaciones en casos particulares, como exenciones o la incorporación de familiares a la obra social.
Límites de facturación y próxima recategorización
Los límites de ingresos brutos anuales para cada categoría del monotributo también se mantienen vigentes durante noviembre de 2026. Estos topes son fundamentales para que los contribuyentes determinen si pueden permanecer en su nivel actual o si necesitan recategorizarse. La categoría A tiene un tope anual de $12.009.410,45, mientras que la categoría K alcanza los $126.610.838,75. Los valores intermedios aumentan progresivamente en línea con cada nivel del régimen.
Además de los ingresos, otros parámetros como la superficie afectada, el consumo eléctrico y los alquileres devengados pueden influir en la categoría a la que pertenece un contribuyente. La próxima recategorización semestral está prevista para el 5 de febrero de 2027, fecha en la que los monotributistas deberán evaluar sus parámetros de actividad de los últimos 12 meses para ajustar su situación fiscal si corresponde.
Fuentes utilizadas
En pocas palabras
- ARCA mantiene las cuotas del monotributo que no aumentarán en noviembre de 2026.
- Valores sin cambios: se mantienen los montos definidos en agosto para todas las categorías.
- Próxima recategorización: Se realizará el 5 de febrero de 2027.