ARCA extendió hasta el 30 de octubre la presentación de Ganancias 2025

Nuevos plazos y alcance de la medida en arca

La resolución oficial establece que las personas humanas y sucesiones indivisas, comprendidas tanto en el régimen general como en el Régimen de Declaración Jurada Simplificada, podrán realizar la presentación de sus declaraciones juradas hasta la nueva fecha límite. La prórroga anterior fijaba el vencimiento para el 13 de octubre, y ahora se amplía, otorgando 17 días adicionales a los contribuyentes.

Esta nueva postergación busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, especialmente considerando los cambios introducidos por la Ley 27.826. Las razones de administración tributaria llevaron a considerar aconsejable la extensión del plazo para garantizar un correcto cumplimiento por parte de los contribuyentes.

Como consecuencia directa de la prórroga en la presentación de Ganancias, la resolución también introduce un ajuste en los procesos sistémicos del organismo. La ejecución del procedimiento para la caracterización como “Pequeño Contribuyente”, que estaba inicialmente pautado para el 23 de octubre según la Resolución General 5902, fue formalmente trasladada al 16 de noviembre de 2026. Este cambio busca optimizar la transición y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.