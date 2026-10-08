ARCA extendió hasta el 30 de octubre la presentación de Ganancias 2025

La ARCA dispuso una nueva prórroga para la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2025. La medida beneficia a personas humanas y sucesiones indivisas
Con esta extensión, formalizada a través de la Resolución General 5911/2026 publicada en el Boletín Oficial, los contribuyentes tendrán hasta el 30 de octubre de 2026 para cumplir con este trámite. La medida responde a la sanción de la Ley N° 27.826, que impacta en la liquidación del impuesto para el ejercicio 2025 y motivó a la administración tributaria a otorgar un plazo adicional.
Es importante destacar que, si bien el plazo para la presentación de la declaración jurada se extiende, el vencimiento para el pago del saldo resultante del impuesto se mantiene sin modificaciones, fijado previamente en el 27 de julio de 2026. Esta distinción entre ambas obligaciones es un punto central de la normativa.
Nuevos plazos y alcance de la medida en arca
La resolución oficial establece que las personas humanas y sucesiones indivisas, comprendidas tanto en el régimen general como en el Régimen de Declaración Jurada Simplificada, podrán realizar la presentación de sus declaraciones juradas hasta la nueva fecha límite. La prórroga anterior fijaba el vencimiento para el 13 de octubre, y ahora se amplía, otorgando 17 días adicionales a los contribuyentes.
Esta nueva postergación busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, especialmente considerando los cambios introducidos por la Ley 27.826. Las razones de administración tributaria llevaron a considerar aconsejable la extensión del plazo para garantizar un correcto cumplimiento por parte de los contribuyentes.
Como consecuencia directa de la prórroga en la presentación de Ganancias, la resolución también introduce un ajuste en los procesos sistémicos del organismo. La ejecución del procedimiento para la caracterización como “Pequeño Contribuyente”, que estaba inicialmente pautado para el 23 de octubre según la Resolución General 5902, fue formalmente trasladada al 16 de noviembre de 2026. Este cambio busca optimizar la transición y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Fuentes utilizadas
- ARCA prorroga nuevamente la declaración jurada de Ganancias 2025: cuál es la fecha límite
- ARCA extendió otra vez el plazo para presentar Ganancias 2025 y dio 17 días más a los contribuyentes
- Oficial . ARCA extiende nuevamente el plazo para presentar el Impuesto a las Ganancias: cuál es la fecha límite
En pocas palabras
- ARCA prorroga presentación Ganancias 2025 hasta el 30 de octubre para personas humanas, manteniendo el pago.
- La medida busca facilitar el cumplimiento tributario tras la Ley N° 27.826, formalizada por la Resolución General 5911/2026.
- El vencimiento del pago se mantiene el 27 de julio de 2026; la caracterización como "Pequeño Contribuyente" se traslada al 16 de noviembre.