El desafío de las agencias frente a las plataformas digitales

Uno de los ejes que atravesó el encuentro fue el lugar de las agencias de viajes en un mercado cada vez más digitalizado. La discusión también estuvo presente durante la asunción de Nicolás Lamacchia como nuevo presidente de AMAVYT, quien planteó como uno de los objetivos de su gestión recuperar el valor del asesoramiento profesional.

"Vendemos viajes, vendemos itinerarios, sí, por supuesto. Pero más abajo de eso vendemos algo muy importante, que es la seguridad y la tranquilidad de que alguien se encuentra detrás de ese itinerario para que uno pueda cumplir con sus vacaciones soñadas", sostuvo Lamacchia.

El flamante titular de la entidad comparó el trabajo del agente de viajes con el de un sastre o un arquitecto: profesionales que diseñan una solución a medida de las necesidades de cada cliente. La apuesta es diferenciar el servicio de las agencias habilitadas por el conocimiento, la planificación y el acompañamiento antes, durante y después del viaje.

Su agenda de gestión también incluye el combate a la comercialización clandestina de viajes, la capacitación en herramientas digitales e inteligencia artificial y una mayor articulación con los distintos actores de la cadena turística, entre ellos hotelería, gastronomía, bodegas y transporte.

Turismo, empleo y actividad económica

La renovación de autoridades de AMAVYT contó con la participación de la vicegobernadora Hebe Casado, el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, y la presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa. Además, el diputado Luis Petri acompañó a los agentes de viaje.

Durante el acto, los representantes institucionales coincidieron en destacar el peso del turismo como actividad económica y su capacidad para generar empleo y movimiento en distintos sectores de la provincia.

También participaron referentes empresariales, entre ellos el presidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM), Santiago Laugero; el titular de la Cámara de Turismo de Mendoza, Ricardo Beccaceci, y el presidente de la Cámara de Turismo de Maipú, Leonardo García.

El cambio de conducción marcó el cierre de los cinco años de gestión de Guillermo Sallitto, período en el que la entidad consolidó su calendario de encuentros comerciales e impulsó la Expo Vacaciones. Lamacchia reconoció además su trabajo institucional y la articulación con la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) en torno al registro de agencias.

Dos formatos para conectar la oferta con los viajeros

La agenda se dividió en dos jornadas con públicos y objetivos comerciales diferentes.

El viernes 20 se realizó el 45° Workshop Networking & Sunset, una instancia de negocios exclusiva para profesionales. Operadores mayoristas y prestadores turísticos presentaron sus novedades y productos para la temporada de verano ante agentes de viajes de Mendoza y otras provincias de Cuyo.

El sábado 21, en tanto, la segunda Expo Vacaciones Mendoza abrió sus puertas al público general con entrada gratuita. Los visitantes pudieron recorrer los stands, consultar alternativas para sus próximas vacaciones, conocer promociones y acceder a propuestas de turismo nacional, internacional y receptivo.

La exposición también incorporó gastronomía, vinos y sorteos, en una propuesta que buscó acercar la oferta turística al consumidor y generar nuevas oportunidades de comercialización para las empresas participantes.