Donald Trump reclamó el Premio Nobel de la Paz 2026 por 8 conflictos resueltos

El mandatario basó sus aspiraciones en haber evitado "quizás, la destrucción total del mundo", en referencia a la no obtención de armas nucleares por parte de Irán. La afirmación se da en el contexto de la entrega del galardón en Oslo este viernes, donde Trump integra la lista oficial de 287 nominados.

A pesar de su postulación, Trump manifestó reservas sobre el veredicto del comité noruego. Su nominación surge luego de sus continuas demandas públicas por el reconocimiento y tras un incidente previo a principios de año, donde la opositora venezolana María Corina Machado le entregó su medalla de oro, cuya titularidad oficial fue aclarada posteriormente por el Instituto Nobel.