El presidente Donald Trump se postuló como merecedor del Premio Nobel de la Paz 2026, argumentando la resolución de 8 conflictos bélicos y la prevención de la proliferación nuclear en Oriente Medio. Trump expresó su convicción de que la institución corre el riesgo de un "gran descrédito" si no considera su candidatura, señalando además que la entidad tiene "fama de no dárselo a gente como él".
Donald Trump reclamó el Premio Nobel de la Paz 2026 por 8 conflictos resueltos
El presidente Donald Trump pidió el Nobel de la Paz 2026 argumentando la resolución de 8 conflictos bélicos y la prevención de la proliferación nuclear
El mandatario basó sus aspiraciones en haber evitado "quizás, la destrucción total del mundo", en referencia a la no obtención de armas nucleares por parte de Irán. La afirmación se da en el contexto de la entrega del galardón en Oslo este viernes, donde Trump integra la lista oficial de 287 nominados.
A pesar de su postulación, Trump manifestó reservas sobre el veredicto del comité noruego. Su nominación surge luego de sus continuas demandas públicas por el reconocimiento y tras un incidente previo a principios de año, donde la opositora venezolana María Corina Machado le entregó su medalla de oro, cuya titularidad oficial fue aclarada posteriormente por el Instituto Nobel.
Donald Trump y la disputa por el Nobel
La candidatura de Donald Trump al Premio Nobel de la Paz se produce en un escenario de tensiones políticas y acuerdos vigentes en conflictos como los de Irán y Ucrania, sin tratados de paz firmados que respalden una resolución total. La decisión del comité noruego genera expectativa, dado el historial del expresidente en cuanto a la exigencia de dicho reconocimiento.
El Instituto Nobel ya se había pronunciado a principios de 2026 ante la entrega de su medalla de oro a Trump por parte de María Corina Machado. En esa oportunidad, la entidad aclaró que la titularidad del premio se mantenía exclusivamente a nombre de Machado, restando valor a la posesión física del galardón por parte del expresidente estadounidense.
Fuentes utilizadas
En pocas palabras
- Donald Trump: postuló al Premio Nobel de la Paz 2026, argumentando resolución de 8 conflictos y prevención nuclear.
- Argumentos del mandatario: basó sus aspiraciones en evitar la "destrucción total del mundo".
- Contexto Nobel: integró la lista de nominados tras reclamos públicos y un incidente previo.