Distinguen a una docente de Maipú por su proyecto de escritura con alumnos de 5.º grado

Cada estudiante escribió un cuento original acompañado de una ilustración de su autoría, dando forma a un libro que refleja la diversidad de voces, experiencias, emociones e imaginarios presentes en el grupo.

La obra se incorporó a la biblioteca escolar como material de lectura permanente y como legado para las futuras generaciones de estudiantes, de modo que sus historias seguirán circulando y despertando nuevas ideas e inspiraciones.

Verónica Ibáñez recibió un reconocimiento por el libro editado con los cuentos de sus alumnos.

Un proyecto declarado de interés

El Concejo Deliberante también declaró el proyecto de Interés Educativo y Cultural, destacando su aporte a la educación y a la promoción de la literatura. En este marco, el Colegio Vitivinícola recibió un diploma en reconocimiento a esta propuesta pedagógica.

Los estudiantes, por su parte, recibieron un Reconocimiento Oficial por su participación activa, su compromiso y su rol protagónico, factores indispensables para el desarrollo y el éxito de esta experiencia colectiva.

El valor del acompañamiento de las familias

Las familias acompañaron a la institución durante todo el recorrido, apoyando el trabajo de los chicos y compartiendo la alegría de ver sus producciones convertidas en un libro. Su participación fortaleció los vínculos entre la escuela y la comunidad, y dio un valor especial a esta experiencia de creación colectiva.

Escribir para expresarse, aprender y encontrarse

Un mundo de historias: mil maneras de sentir representa el valor de la escritura como herramienta de expresión, aprendizaje y encuentro. Demuestra que, cuando los estudiantes encuentran un espacio para compartir sus ideas y emociones, pueden convertirse en protagonistas de sus propias historias.