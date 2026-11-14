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Distinguen a una docente de Maipú por su proyecto de escritura con alumnos de 5.º grado

El Concejo Deliberante de Maipú reconoció a Verónica Ibáñez, docente del Colegio Vitivinícola, y declaró de Interés Educativo y Cultural el proyecto en el que cada alumno de 5.º A y B escribió e ilustró su propio cuento

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Los chicos de quinto grado publicaron un libro con sus cuentos en la Escuela Vitivinícola de Maipú.

Los chicos de quinto grado publicaron un libro con sus cuentos en la Escuela Vitivinícola de Maipú.

El Honorable Concejo Deliberante de Maipú otorgó a la docente Verónica Carina Ibáñez una Distinción al Mérito Educativo, en reconocimiento a su trayectoria y por ser la fundadora y creadora de un proyecto de escritura que transforma las aulas en espacios donde los niños crean, imaginan y cuentan sus propias historias.

La distinción fue entregada en septiembre, en el marco de una iniciativa que nació en 2023 y que hoy sigue creciendo, dejando huellas a través de la lectura, la escritura y la creatividad.

Alumnos de 5to grando del Colegio Vitivin&iacute;cola recibieron una distinci&oacute;n de la Municipalidad de Maip&uacute;.

Alumnos de 5to grando del Colegio Vitivinícola recibieron una distinción de la Municipalidad de Maipú.

Un libro con la voz de cada estudiante

Junto a sus alumnos de 5.º A y B del Colegio Vitivinícola, la docente llevó adelante el proyecto “Un mundo de historias: mil maneras de sentir”, una obra literaria colectiva en la que cada página refleja la creatividad, las emociones y la particular manera de mirar el mundo de los chicos, así como la libertad de expresar lo que piensan, imaginan y sienten.

Cada estudiante escribió un cuento original acompañado de una ilustración de su autoría, dando forma a un libro que refleja la diversidad de voces, experiencias, emociones e imaginarios presentes en el grupo.

La obra se incorporó a la biblioteca escolar como material de lectura permanente y como legado para las futuras generaciones de estudiantes, de modo que sus historias seguirán circulando y despertando nuevas ideas e inspiraciones.

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Verónica Ibáñez recibió un reconocimiento por el libro editado con los cuentos de sus alumnos.

Un proyecto declarado de interés

El Concejo Deliberante también declaró el proyecto de Interés Educativo y Cultural, destacando su aporte a la educación y a la promoción de la literatura. En este marco, el Colegio Vitivinícola recibió un diploma en reconocimiento a esta propuesta pedagógica.

Los estudiantes, por su parte, recibieron un Reconocimiento Oficial por su participación activa, su compromiso y su rol protagónico, factores indispensables para el desarrollo y el éxito de esta experiencia colectiva.

El valor del acompañamiento de las familias

Las familias acompañaron a la institución durante todo el recorrido, apoyando el trabajo de los chicos y compartiendo la alegría de ver sus producciones convertidas en un libro. Su participación fortaleció los vínculos entre la escuela y la comunidad, y dio un valor especial a esta experiencia de creación colectiva.

Escribir para expresarse, aprender y encontrarse

Un mundo de historias: mil maneras de sentir representa el valor de la escritura como herramienta de expresión, aprendizaje y encuentro. Demuestra que, cuando los estudiantes encuentran un espacio para compartir sus ideas y emociones, pueden convertirse en protagonistas de sus propias historias.

En pocas palabras

  • Docente Verónica Ibáñez: Reconocida por el Concejo Deliberante de Maipú por su proyecto de escritura.
  • Proyecto "Un mundo de historias": Alumnos de 5.º grado escribieron e ilustraron sus propios cuentos.
  • Interés Educativo y Cultural: El proyecto fue declarado de interés por el Concejo Deliberante.
Resumen generado por Thinkindot AI

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