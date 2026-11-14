El Honorable Concejo Deliberante de Maipú otorgó a la docente Verónica Carina Ibáñez una Distinción al Mérito Educativo, en reconocimiento a su trayectoria y por ser la fundadora y creadora de un proyecto de escritura que transforma las aulas en espacios donde los niños crean, imaginan y cuentan sus propias historias.
Distinguen a una docente de Maipú por su proyecto de escritura con alumnos de 5.º grado
El Concejo Deliberante de Maipú reconoció a Verónica Ibáñez, docente del Colegio Vitivinícola, y declaró de Interés Educativo y Cultural el proyecto en el que cada alumno de 5.º A y B escribió e ilustró su propio cuento
La distinción fue entregada en septiembre, en el marco de una iniciativa que nació en 2023 y que hoy sigue creciendo, dejando huellas a través de la lectura, la escritura y la creatividad.
Un libro con la voz de cada estudiante
Junto a sus alumnos de 5.º A y B del Colegio Vitivinícola, la docente llevó adelante el proyecto “Un mundo de historias: mil maneras de sentir”, una obra literaria colectiva en la que cada página refleja la creatividad, las emociones y la particular manera de mirar el mundo de los chicos, así como la libertad de expresar lo que piensan, imaginan y sienten.
Cada estudiante escribió un cuento original acompañado de una ilustración de su autoría, dando forma a un libro que refleja la diversidad de voces, experiencias, emociones e imaginarios presentes en el grupo.
La obra se incorporó a la biblioteca escolar como material de lectura permanente y como legado para las futuras generaciones de estudiantes, de modo que sus historias seguirán circulando y despertando nuevas ideas e inspiraciones.
Un proyecto declarado de interés
El Concejo Deliberante también declaró el proyecto de Interés Educativo y Cultural, destacando su aporte a la educación y a la promoción de la literatura. En este marco, el Colegio Vitivinícola recibió un diploma en reconocimiento a esta propuesta pedagógica.
Los estudiantes, por su parte, recibieron un Reconocimiento Oficial por su participación activa, su compromiso y su rol protagónico, factores indispensables para el desarrollo y el éxito de esta experiencia colectiva.
El valor del acompañamiento de las familias
Las familias acompañaron a la institución durante todo el recorrido, apoyando el trabajo de los chicos y compartiendo la alegría de ver sus producciones convertidas en un libro. Su participación fortaleció los vínculos entre la escuela y la comunidad, y dio un valor especial a esta experiencia de creación colectiva.
Escribir para expresarse, aprender y encontrarse
Un mundo de historias: mil maneras de sentir representa el valor de la escritura como herramienta de expresión, aprendizaje y encuentro. Demuestra que, cuando los estudiantes encuentran un espacio para compartir sus ideas y emociones, pueden convertirse en protagonistas de sus propias historias.
En pocas palabras
- Docente Verónica Ibáñez: Reconocida por el Concejo Deliberante de Maipú por su proyecto de escritura.
- Proyecto "Un mundo de historias": Alumnos de 5.º grado escribieron e ilustraron sus propios cuentos.
- Interés Educativo y Cultural: El proyecto fue declarado de interés por el Concejo Deliberante.