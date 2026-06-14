¿Dónde podría existir vida en el Sistema Solar? Los 7 mundos que los científicos consideran los mejores candidatos

Imange del Sistema Solar El sistema Solar podría ser mucho más habitable.

Estos son los siete lugares que los científicos consideran los mejores candidatos.

1. Marte: el favorito histórico

Marte sigue siendo el principal objetivo de la búsqueda de vida extraterrestre.

Hoy es un planeta frío, seco y castigado por la radiación solar, pero numerosas evidencias indican que hace miles de millones de años tuvo ríos, lagos e incluso océanos.

Los robots de la NASA encontraron minerales que sólo pueden formarse en presencia de agua líquida y detectaron moléculas orgánicas, los componentes básicos de la vida.

La gran incógnita es si bajo la superficie marciana aún existen reservas de agua líquida capaces de albergar microorganismos.

Las muestras recolectadas por el rover Perseverance podrían ayudar a responder esa pregunta cuando lleguen a la Tierra en los próximos años.

Satélite Sistema Solar

2. Europa: un océano bajo el hielo

Europa, una de las lunas de Júpiter, es considerada por muchos científicos el lugar más prometedor para encontrar vida.

Su superficie está cubierta por una gruesa capa de hielo, pero debajo existe un gigantesco océano global que contiene más agua que todos los océanos terrestres juntos.

La gravedad de Júpiter genera mareas que calientan el interior de la luna, impidiendo que ese océano se congele completamente.

Los investigadores creen que en el fondo de ese océano podrían existir fuentes hidrotermales similares a las que en la Tierra albergan ecosistemas completos sin necesidad de luz solar.

La misión Europa Clipper, lanzada por la NASA, estudiará este mundo con un nivel de detalle sin precedentes.

3. Encélado: géiseres que disparan agua al espacio

La pequeña luna Encélado, que orbita Saturno, se convirtió en una de las mayores sorpresas de la exploración espacial.

La sonda Cassini descubrió gigantescos géiseres que expulsan agua, vapor y compuestos orgánicos desde el interior de la luna.

Esto significa que existe un océano líquido oculto bajo la corteza helada.

Lo más interesante es que las partículas expulsadas al espacio ya contienen muchos de los ingredientes químicos necesarios para la vida.

Algunos científicos sostienen que Encélado podría ser incluso más prometedor que Marte.

4. Titán: mares de hidrocarburos

Titán, la luna más grande de Saturno, es uno de los lugares más extraños del Sistema Solar.

Posee una atmósfera más densa que la terrestre y cuenta con lagos, ríos y mares. Sin embargo, no están formados por agua sino por metano y etano líquidos.

Investigación Sistema Solar Sondas, telescopios y robots espaciales vienen revelando datos sorprendentes sobre el sistema solar.

La temperatura ronda los 180 grados bajo cero, pero algunos investigadores creen que podrían existir formas de vida basadas en una química completamente diferente a la terrestre.

Además, estudios recientes sugieren que bajo su superficie también podría esconderse un océano de agua líquida.

5. Ganímedes: la luna gigante

Ganímedes, también alrededor de Júpiter, es la luna más grande del Sistema Solar.

Incluso supera en tamaño al planeta Mercurio.

Las observaciones indican que bajo su corteza helada existirían varias capas de océanos subterráneos.

Aunque parece menos favorable que Europa, sigue siendo uno de los candidatos más interesantes para futuras investigaciones astrobiológicas.

6. Ceres: el mundo oculto del cinturón de asteroides

Ceres es el mayor objeto del cinturón de asteroides situado entre Marte y Júpiter.

La misión Dawn encontró evidencias de depósitos salinos y posibles reservorios de agua líquida bajo la superficie.

Los científicos creen que podría tratarse de un “mundo oceánico” en miniatura.

Su relativa cercanía a la Tierra lo convierte en un objetivo atractivo para futuras misiones.

7. Venus: una sorpresa inesperada

Durante mucho tiempo Venus fue descartado como candidato debido a sus temperaturas superiores a los 450 grados Celsius.

Sin embargo, algunos estudios recientes plantearon la posibilidad de que en las capas altas de su atmósfera existan regiones con temperaturas y presiones más moderadas.

La detección de fosfina, una molécula que en la Tierra suele estar asociada a procesos biológicos, reavivó el debate.

Aunque la explicación sigue siendo controvertida, Venus volvió a ingresar en la lista de mundos potencialmente habitables.

¿Qué lugar tiene más probabilidades?

Si hubiera que apostar hoy, la mayoría de los científicos elegiría Europa o Encélado.

Ambos poseen agua líquida, fuentes de energía y elementos químicos esenciales para la vida. Son justamente las tres condiciones que se consideran fundamentales para que los organismos puedan surgir y evolucionar.

La respuesta definitiva podría llegar antes de lo que pensamos.

Las próximas misiones espaciales estudiarán estos mundos con una precisión nunca antes alcanzada. Y por primera vez en la historia, la humanidad podría estar cerca de descubrir que la vida no es una rareza exclusiva de la Tierra.

Si eso ocurre, será uno de los hallazgos más importantes de toda la historia de la ciencia.