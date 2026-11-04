Xiamen, candidata ideal a la Secretaría del BBNJ

El acuerdo se aplica a la alta mar y a la zona internacional de los fondos marinos, que en conjunto representan dos tercios de la superficie oceánica mundial. Se centra en cuatro ámbitos: los recursos genéticos marinos, los mecanismos de gestión basados en zonas geográficas, las evaluaciones de impacto ambiental y la creación de capacidades y transferencia de tecnología marina.

Yi describió los nuevos mecanismos establecidos por el acuerdo como un avance en el desarrollo del derecho del mar moderno, que contribuirá a configurar un orden marítimo internacional más justo y equitativo. Además, señaló que el instrumento reviste una profunda importancia política en un momento en que el multilateralismo y el Estado de derecho internacional enfrentan graves desafíos.

Según Yi, establecer la secretaría en China contribuiría a impulsar el objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas relacionado con los océanos. La experiencia del país en la protección y restauración de los ecosistemas marinos, junto con sus capacidades para desarrollar actividades en aguas profundas y océanos lejanos, también ayudaría a cumplir el doble propósito del acuerdo: conservar la biodiversidad marina y garantizar su uso sostenible.

En cuanto a la elección de la ciudad anfitriona, Yi destacó como ventajas de Xiamen su tradición marítima, su trayectoria en protección ambiental, sus capacidades de investigación marina y su cooperación internacional.

Xiamen, un punto estratégico de la Ruta Marítima de la Seda y conocida como la “ciudad jardín sobre el mar”, cuenta con 265 kilómetros de costa y más de 70 kilómetros cuadrados de reservas naturales nacionales destinadas a proteger especies marinas poco comunes en sus aguas costeras, donde es frecuente avistar delfines blancos chinos, explicó.

La capacidad de investigación de la ciudad incluye cerca de 5.000 investigadores especializados en ciencias marinas y 30 plataformas de investigación científica y tecnológica del sector. Además, alberga el Centro de Desarrollo Marino Sostenible del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y el Centro de Cooperación Marítima China-ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático).

Yi señaló que la Semana Mundial de los Océanos de Xiamen se celebró durante 20 años consecutivos y reunió a más de 2 millones de participantes de todo el mundo a lo largo de sus distintas ediciones.

En relación con el apoyo a la secretaría, Yi indicó que China dispuso un edificio de oficinas de 15 pisos totalmente equipado y otros dos edificios complementarios en Xiamen, que se ofrecerán de forma gratuita y a largo plazo, lo que permitirá que la secretaría comience a funcionar de inmediato.

Para facilitar la participación de representantes de países en desarrollo en las reuniones pertinentes, China aportará u$s 3 millones al fondo fiduciario voluntario establecido en virtud del acuerdo. También contribuirá al fondo especial destinado a financiar actividades de creación de capacidades relacionadas con su implementación, agregó.

“China está preparada y Xiamen también”, afirmó. “Elegir a China significa optar por un futuro de mayor certidumbre y estabilidad para la gobernanza mundial”.

Por ZHAO JIA.