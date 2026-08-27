Nuevo proyecto mejora la vida bajo el acantilado

Además, los ascensores construidos sobre el acantilado están atrayendo a más turistas, lo que a su vez está generando oportunidades laborales y aumentando los ingresos de las comunidades de montaña.

Lei Xin, de 12 años, que vive en la aldea de Nizhuhe y asistió a la Escuela Primaria de la Aldea de Guanzhai hasta septiembre del año pasado, elogió el nuevo ascensor. “El Fuyao es más rápido y mucho más espacioso que el Qingyun”, dijo después de realizar su primer viaje el 2 de agosto, dos días después de que el nuevo ascensor comenzara a funcionar.

Cai Xiong, presidente de Xuanwei Yatuo Tourism Development, la empresa constructora responsable del proyecto, señaló que el nuevo ascensor recorre una pared vertical de 288 metros, por lo que su recorrido es 20 metros más largo que el del antiguo ascensor.

“El Fuyao va desde la base hasta la cima en tan solo 50 segundos, casi el doble de la velocidad del Qingyun, y puede transportar hasta 81 pasajeros por viaje, casi el doble de la capacidad de este último”, señaló Cai, quien agregó que la vista del cañón y sus arroyos serpenteantes es inigualable.

Los nombres de los ascensores se inspiran en obras clásicas de la literatura china. Mientras que Qingyun evoca la idea de “elevarse hacia el cielo”, Fuyao alude a la “aspiración por metas más elevadas”.

Junto con un teleférico aéreo, los dos ascensores construidos sobre el acantilado conectan la aldea de Nizhuhe, ubicada en el fondo del cañón, con la escuela primaria situada en la meseta. Después de caminar un kilómetro desde sus hogares, los niños pueden subir gratuitamente por el acantilado en uno de los ascensores y luego hacer transbordo al teleférico para completar el resto del trayecto. Llegan a la escuela en media hora. Antes de que se construyeran los ascensores, la única forma de llegar a la cima era recorrer un empinado sendero serpenteante, con apoyos tallados en las rocas y cadenas que servían como barandas.

Cai, el presidente de la empresa, creció cerca del cañón y recordó haber recorrido innumerables veces el peligroso sendero de montaña. Señaló que la seguridad fue uno de los principales motivos para llevar adelante el proyecto.

Desde la construcción del Qingyun, el área turística del cañón recibió a más de 1 millón de visitantes. El auge del turismo generó nuevas oportunidades laborales para los habitantes de la zona. El ingreso disponible de los residentes de la aldea de Nizhuhe aumentó casi cuatro veces el año pasado en comparación con 2022.