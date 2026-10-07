Mujeres al frente de la transición verde

Detrás de esta iniciativa de agricultura en invernaderos en el desierto está Liu Xueqin, una destacada agrónoma que ha dedicado 18 años de su carrera a la investigación agrícola y a la transformación del desierto en Engebei. Ubicada en la zona central del desierto de Kubuqi, uno de los mayores desiertos de China, Engebei sufrió un deterioro ambiental y un proceso de desertificación provocados por la explotación excesiva de las tierras y el sobrepastoreo.

Para hacer frente a esta situación, Liu ha dedicado su trabajo al desarrollo de la agricultura en el desierto de la zona, donde ha probado más de 300 variedades de cultivos y acumulado una amplia experiencia práctica en su plantación.

Estudiantes extranjeros participan en una actividad de plantación de árboles en Engebei. CHEN FENG / Servicio de Noticias de China.

Según Liu, las mujeres han sido una parte fundamental de la fuerza laboral de la zona de demostración y desempeñan tareas de gestión, cosecha y clasificación. “Las mujeres son pacientes y perseverantes”, afirmó.

Los avances ecológicos actuales se sustentan en décadas de esfuerzos ambientales impulsados por mujeres en las comunidades locales. En la década de 1960, la dirigente comunitaria Baoriledai organizó un grupo de nueve mujeres voluntarias para plantar árboles en dunas móviles, dando inicio a una de las primeras iniciativas de restauración ecológica a gran escala lideradas por mujeres en China.

En la década de 1980, la agricultora local Yin Yuzhen y su esposo se trasladaron a una zona remota del desierto y plantaron cerca de 7 millones de árboles. Su familia estableció barreras forestales de protección en más de 3.300 hectáreas de tierras áridas.

Los trabajadores agrícolas que hoy se desempeñan en el desierto continúan este proceso, combinando conocimientos científicos con cultivos comercializables para convertir dunas que antes eran estériles en una fuente de ingresos para las comunidades de los alrededores.

Qimuge, gerente general de Dalad Banner Huida Energy Group, también contribuye al impulso de la energía verde en la región.

La empresa opera la denominada “gran muralla fotovoltaica”, una gigantesca planta de energía solar, situada relativamente cerca de la zona de invernaderos del desierto, que recibió un Récord Guinness en 2019 por crear la mayor imagen del mundo a partir de paneles solares.

Qimuge pasó de ocupar un cargo gubernamental a asumir su actual puesto en la empresa en julio de 2024, sin experiencia previa en la industria que combina energía fotovoltaica y control de la desertificación. Partiendo de cero, estudió la reproducción de plantas del desierto y la regulación del agua y el suelo en terrenos arenosos, y desarrolló planes de tratamiento específicos para las distintas condiciones de la zona, desde dunas móviles hasta terrenos compactos cubiertos de arena.

El modelo del proyecto combina la generación de electricidad mediante paneles, el cultivo de plantas debajo de estos, la cría de ganado en el lugar, el control de la desertificación, la mejora del suelo y la revitalización rural, explicó Qimuge. Hasta el momento, se han tratado unas 5.300 hectáreas de tierras desertificadas, agregó.

Muchas de las tareas que se realizan en el lugar, como la limpieza de paneles, la siembra de semillas y el mantenimiento de la vegetación, son desempeñadas por mujeres de la zona, quienes mantienen la larga tradición de la región de participación femenina en la protección del medio ambiente, señalaron funcionarios locales.

Décadas de trabajo pionero de mujeres dedicadas a la protección ecológica sentaron las bases para la transformación moderna del desierto en Ordos y convirtieron una lucha que alguna vez parecía desesperada contra el avance de las dunas en una economía regional próspera y sostenible. El histórico cambio de la ciudad, de “la arena avanzando sobre las personas” a “el verde avanzando sobre la arena”, refleja la evolución de la estrategia de gestión de los desiertos en toda China.

“Las plantas del desierto han echado raíces y prosperado en medio de la adversidad, siempre orientadas hacia la luz del sol”, afirmó Liu, al reflexionar sobre el recorrido de décadas de la región.

Por LI LEI.