El pensamiento de Xi resuena en América Latina

Xi Jinping para construir un mundo más pacífico y justo para todos, en particular la Iniciativa para el Desarrollo Global, la Iniciativa para la Seguridad Global, la Iniciativa para la Civilización Global y la Iniciativa para la Gobernanza Global”, destacó.

Por su parte, Gustavo Alejandro Girado, director del programa de posgrado en Estudios sobre la China Contemporánea de la Universidad Nacional de Lanús, en Argentina, señaló que el Pensamiento de Xi Jinping sobre el Socialismo con Peculiaridades Chinas en la Nueva Era ofrece un marco para comprender la visión a largo plazo de China y su enfoque de las relaciones internacionales.

“Es una excelente recopilación de argumentos sólidos y bien estructurados que sintetiza lo que China pretende para sí misma y para el resto del mundo”, agregó.

Al analizar la importancia del papel de China en la gobernanza global, Girado sostuvo que muchos países en desarrollo buscan nuevos enfoques después de décadas de desarrollo desigual.

“Los actuales modelos de gobernanza global no nos han ayudado a salir de la pobreza y la indigencia, ni han mejorado la distribución del ingreso. Por eso la presencia de China es tan beneficiosa para nosotros. Su presencia y el hecho de que se convierta en la voz de quienes no tienen voz son fundamentales para garantizar que nuestras demandas sean atendidas”, afirmó.

En cuanto a la modernización china, Girado señaló que la experiencia de China resulta inspiradora, aunque cada país debe encontrar su propio camino.

“Es excelente que China nos permita observar el proceso político y económico que sigue para alcanzar esta modernización”, sostuvo. “Para mí, es muy útil saber que ‘se puede hacer’, que existen distintos caminos posibles y que China los señala a partir de sus propias experiencias”.

Por YANG GAO.