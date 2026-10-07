El auge de las bicicletas eléctricas transforma la movilidad urbana

En 2025, los fabricantes chinos exportaron 26,7 millones de vehículos eléctricos de dos ruedas, por un valor total de u$s 6.829 millones.

En el centro de este crecimiento se encuentra la bicicleta eléctrica, un vehículo muy similar a una bicicleta tradicional, pero equipado con pedales, sensores, una batería y un motor eléctrico silencioso.

Para muchos, su atractivo va más allá de la comodidad. Los estudios muestran que las bicicletas eléctricas incentivan a más personas a andar en bicicleta con regularidad, especialmente a quienes tienen movilidad limitada o sufren dolor de rodilla.

“Esto no es simplemente una bicicleta con batería”, afirmó Lu Jinlong, presidente honorario de la Asociación de Bicicletas y Vehículos Eléctricos de Jiangsu. “Es una respuesta a la forma en que las personas quieren vivir: de manera más saludable y ecológica, y con menor dependencia de los automóviles”.

Fortune Business Insights prevé que el mercado global de bicicletas eléctricas pase de u$s 50.140 millones en 2024 a u$s 148.700 millones en 2032.

Mientras los consumidores chinos han adoptado ampliamente los scooters eléctricos de bajo costo, las ciudades europeas ofrecen algo diferente: una extensa infraestructura para bicicletas, subsidios gubernamentales y una cultura ciclista profundamente arraigada. La región se convirtió así en un terreno de prueba ideal para las bicicletas eléctricas.

Esa oportunidad llevó al empresario Liang Xiaoling de Shenzhen a ingresar en el mercado europeo. En 2021, Liang fundó TENWAYS, combinando la eficiencia de fabricación de China con el diseño europeo y el desarrollo de software inteligente.

Con el respaldo de importantes inversores, TENWAYS vende actualmente más del 96% de sus bicicletas eléctricas en Europa.

Su modelo insignia para desplazamientos urbanos vendió más de 50.000 unidades en apenas cuatro años. Sus bicicletas eléctricas se comercializan a precios de entre 1.299 y 4.999 euros, lo que posiciona a la empresa en el segmento de alta gama del mercado de bicicletas eléctricas.

Detrás de esta imagen de marca de alta gama se encuentra la principal ventaja competitiva de China: su ecosistema de fabricación.

Los polos industriales del delta del río Perla y del delta del río Yangtsé producen prácticamente todos los componentes principales, lo que permite a las empresas acortar los ciclos de desarrollo y controlar los costos.

Por WANG ZHUOQIONG.