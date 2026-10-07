“Lo mejor de tener una bicicleta eléctrica es que simplemente pasas de largo a la gente”, afirmó un usuario al reseñar la marca de bicicletas eléctricas DYU, con sede en Shenzhen, provincia de Guangdong, en un video de Instagram. “La pones en el nivel máximo de asistencia y te ayuda a pedalear. Puedes subir las cuestas y evitar todas las multitudes. Es un paseo de ensueño”.
El auge de las bicicletas eléctricas transforma la movilidad urbana
Con diseños de alta gama y software inteligente, las marcas ofrecen desplazamientos más ecológicos y sencillos
Esa sensación de movilidad sin esfuerzo es una de las razones por las que las bicicletas eléctricas están transformando el transporte urbano y por las que los fabricantes chinos se están expandiendo rápidamente en los mercados internacionales.
China alguna vez fue conocida como el “reino de las bicicletas”, cuando estas constituían el medio de transporte más utilizado por la población. Hoy, el país se está convirtiendo en una potencia mundial en el sector de las bicicletas eléctricas.
En 2025, los fabricantes chinos exportaron 26,7 millones de vehículos eléctricos de dos ruedas, por un valor total de u$s 6.829 millones.
En el centro de este crecimiento se encuentra la bicicleta eléctrica, un vehículo muy similar a una bicicleta tradicional, pero equipado con pedales, sensores, una batería y un motor eléctrico silencioso.
Para muchos, su atractivo va más allá de la comodidad. Los estudios muestran que las bicicletas eléctricas incentivan a más personas a andar en bicicleta con regularidad, especialmente a quienes tienen movilidad limitada o sufren dolor de rodilla.
“Esto no es simplemente una bicicleta con batería”, afirmó Lu Jinlong, presidente honorario de la Asociación de Bicicletas y Vehículos Eléctricos de Jiangsu. “Es una respuesta a la forma en que las personas quieren vivir: de manera más saludable y ecológica, y con menor dependencia de los automóviles”.
Fortune Business Insights prevé que el mercado global de bicicletas eléctricas pase de u$s 50.140 millones en 2024 a u$s 148.700 millones en 2032.
Mientras los consumidores chinos han adoptado ampliamente los scooters eléctricos de bajo costo, las ciudades europeas ofrecen algo diferente: una extensa infraestructura para bicicletas, subsidios gubernamentales y una cultura ciclista profundamente arraigada. La región se convirtió así en un terreno de prueba ideal para las bicicletas eléctricas.
Esa oportunidad llevó al empresario Liang Xiaoling de Shenzhen a ingresar en el mercado europeo. En 2021, Liang fundó TENWAYS, combinando la eficiencia de fabricación de China con el diseño europeo y el desarrollo de software inteligente.
Con el respaldo de importantes inversores, TENWAYS vende actualmente más del 96% de sus bicicletas eléctricas en Europa.
Su modelo insignia para desplazamientos urbanos vendió más de 50.000 unidades en apenas cuatro años. Sus bicicletas eléctricas se comercializan a precios de entre 1.299 y 4.999 euros, lo que posiciona a la empresa en el segmento de alta gama del mercado de bicicletas eléctricas.
Detrás de esta imagen de marca de alta gama se encuentra la principal ventaja competitiva de China: su ecosistema de fabricación.
Los polos industriales del delta del río Perla y del delta del río Yangtsé producen prácticamente todos los componentes principales, lo que permite a las empresas acortar los ciclos de desarrollo y controlar los costos.
Por WANG ZHUOQIONG.
En pocas palabras
- Bicicletas Eléctricas: el auge de las bicicletas eléctricas transforma la movilidad urbana con diseños y software inteligente.
- Mercado Chino: China se posiciona como potencia global en la fabricación y exportación de bicicletas eléctricas, liderando el mercado.
- Expansión Global: las marcas chinas se expanden internacionalmente, especialmente en Europa, aprovechando la infraestructura y cultura ciclista local.