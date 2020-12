Bordet respondió a las críticas de Cornejo y Sanz

En una entrevista publicada por Perfil, cuando fue consultado sobre las apreciaciones de los referentes de la UCR sobre que hay dos Argentina: una que produce y otra que vive de los planes y la asistencia del Estado y oara ellos, la primera vota oposición y la segunda, al oficialismo, Bordet respondió: "Hay una Argentina fragmentada. No es de ahora, viene desde hace muchos años. Este año se conmemoran los 200 años de la creación de la República de Entre Ríos, una efímera independencia con Francisco Ramírez, conformada por lo que es hoy Entre Ríos, Corrientes y Misiones. No fue una cuestión segregacionista. No era la intención romper con la Confederación que se había gestado. En las democracias modernas, esas diferencias no deberían ser llevadas al extremo. La confrontación es permanente. Vamos de una banda a otra. Debe haber políticas públicas que trasciendan gestiones de gobierno, que se continúen y que se fortalezca la institucionalidad. Es cierto que hay provincias eminentemente productivas, como las nuestras, y otras que quizás no lo son. Tenemos que vivir en un país integrado. No podemos tener un concepto de insularidad en cada provincia. Sería muy desventajoso para alguna provincia en el norte que no tenga sistemas productivos como los nuestros. El país es el mismo. Los dirigentes políticos tenemos que abogar para que esa fragmentación se reduzca a un mínimo".