Revelaron cada cuánto tiempo es aconsejable lavarse el pelo con shampoo

Además de que luzca brillante, firme y limpio, muchos buscan cuidar el pelo de la mejor manera, buscando las mejores recomendaciones de los que más saben, como los dermatólogos.

¿Qué pasa si me lavo el pelo muy seguido? ¿Se dañará? ¿Y si no me lo lavo seguido? ¿Qué pasará? Todas esas preguntas sobre la frecuencia de lavarse el pelo con shampoo, despiertan el interés de mucha gente.