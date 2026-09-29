Día Mundial del Corazón: la urgencia de prevenir antes de que aparezcan los síntomas

Las enfermedades cardiovasculares continúan encabezando las estadísticas como la principal causa de muerte en el mundo, representando uno de cada tres fallecimientos a nivel global. Sin embargo, el dato más alarmante detrás de esta cifra es que una de cada cinco personas muere de forma prematura por afecciones que, en su gran mayoría, podrían haberse evitado o controlado a tiempo.
En el marco del Día Mundial del Corazón, impulsado cada 29 de septiembre por la Federación Mundial del Corazón (WHF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), los especialistas remarcan que la prevención no es una opción, sino una urgencia sanitaria.
¿Por qué nunca hay que esperar a que duela el corazón?
"El corazón es el motor del organismo y su rendimiento afecta directamente al cerebro, los pulmones, los riñones y el hígado. El mayor desafío radica en que muchas patologías cardíacas avanzan de forma silenciosa", asegura Sergio Capiello, director médico de Fundación vittal.
Los signos de alarma suelen pasar desapercibidos, una situación que se profundiza en las mujeres, personas jóvenes y pacientes con hipertensión no diagnosticada. Esperar a sentir dolor en el pecho o malestar físico es un error recurrente. La salud cardiovascular exige una postura proactiva respaldada por controles médicos anuales.
Entre los estudios de rutina fundamentales se destacan:
- Análisis de laboratorio completos.
- Electrocardiograma.
- Ecodoppler cardíaco.
- Pruebas de esfuerzo o ergometrías.
¿Qué hábitos ayudan a mejorar la salud cardiovascular?
La gran mayoría de los eventos cardiovasculares se pueden prevenir. Reducir factores de riesgo modificables (como la hipertensión, el colesterol alto, el tabaquismo, la obesidad y el sedentarismo) está al alcance de la mano.
Adoptar una alimentación equilibrada baja en sodio y grasas, sumar actividad física regular y consultar periódicamente al médico para monitorear los niveles de presión arterial y glucemia son decisiones cotidianas que transforman la calidad de vida a largo plazo. Cuidar el corazón hoy es garantizar el bienestar integral del mañana.
En pocas palabras
- Enfermedades cardiovasculares: son la principal causa de muerte a nivel mundial, con una de cada cinco muertes prematuras evitables.
- Prevención temprana: especialistas enfatizan la urgencia de controles médicos y hábitos saludables, ya que muchas patologías avanzan silenciosamente.
- Hábitos saludables: la alimentación equilibrada, el ejercicio regular y el monitoreo médico son clave para mejorar la salud del corazón y prevenir eventos.