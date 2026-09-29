Día Mundial del Corazón: la urgencia de prevenir antes de que aparezcan los síntomas

Los signos de alarma suelen pasar desapercibidos, una situación que se profundiza en las mujeres, personas jóvenes y pacientes con hipertensión no diagnosticada. Esperar a sentir dolor en el pecho o malestar físico es un error recurrente. La salud cardiovascular exige una postura proactiva respaldada por controles médicos anuales.

Entre los estudios de rutina fundamentales se destacan:

Análisis de laboratorio completos.

Electrocardiograma.

Ecodoppler cardíaco.

Pruebas de esfuerzo o ergometrías.

Prevención del corazón: la clave está en hábitos saludables y controles anuales

¿Qué hábitos ayudan a mejorar la salud cardiovascular?

La gran mayoría de los eventos cardiovasculares se pueden prevenir. Reducir factores de riesgo modificables (como la hipertensión, el colesterol alto, el tabaquismo, la obesidad y el sedentarismo) está al alcance de la mano.

Adoptar una alimentación equilibrada baja en sodio y grasas, sumar actividad física regular y consultar periódicamente al médico para monitorear los niveles de presión arterial y glucemia son decisiones cotidianas que transforman la calidad de vida a largo plazo. Cuidar el corazón hoy es garantizar el bienestar integral del mañana.