De Charlize Theron a Salma Hayek: famosas que le dicen no al botox y sí a las arrugas

charlize theron arrugas 2.jpg De Salma Hayek a Charlize Theron: famosas que le dicen no al botox y sí a las arrugas.

"Desprecio el concepto de que los hombres envejecen como un buen vino y las mujeres como flores cortadas. Las mujeres quieren envejecer de una forma que les parezca adecuada", aseguraba mostrandose orgullosa de su apariencia actual.

Claro que Charlize Theron no es la única actriz que acepta el paso del tiempo y le dice que no a intervenciones estéticas como botox , liftings entre otras.

TE PUEDE INTERESAR: En pantaloncitos blancos, Florencia de la V arrasó con la tendencia shiny

Famosas que le dicen no al botox y sí a las arrugas:

1. Salma Hayek

salma hayek canas arrugas 1.png

La actriz de 56 años es de las pocas celebrities que no teme a la hora de compartir imágenes al natural, sin maquillaje y hasta mostrando sus canas sin retocar. "Yo despertándome y contando cuántas arrugas y canas se colaron a la fiesta esta mañana", escribía Salma en una de sus últimas postales.

2. Meryl Streep

meryl streep arrugas.jfif

Multipremiada y considerada una de las mejores actrices de todos los tiempos, Meryl Streep lleva el paso del tiempo como nadie y ha sido de las primeras en manifestarse en contra del botox. "Cuando lo veo en la gente que conozco, es como una interrupción de la comunicación con ellos. Es como una bandera ante la vista, y eso, para un actor, es como llevar un velo: no es algo bueno", dijo sobre las inyecciones.

3. Kate Winslet

kate winslet arrugas.jpg

Kate es una defensora total de la naturalidad y e incluso de la publicación de fotos sin filtros ni photoshop tanto personales como en revistas y publicidades. Cuando le preguntaron si se inyectarái botox su respuesta fue contundente: "JAJAJAJ... No".

4. Julieanne Moore

julianne moore arrugas.jfif

Dueña de una belleza impactante, Juliane también fue acusada de realizarse retoques a escondidas. Al ser consultada por al revista Allure, la actriz de 62 años no se contuvo. "No creo que haga que la gente se vea mejor. Creo que simplemente los hace parecer como si les hubieran hecho algo en la cara, y no creo que eso nos parezca instintivamente atractivo".

5. Olivia Wilde

olivia wilde arrugas.jpg

La ex novia de Harry Styles habló sin tapujos de los rellenos y confesó que le tiene miedo a los efectos que tiene sobre los rostros de las personas. "Muchos de los rellenos me asustan, y el bótox hace que todo el mundo parezca una vela de cera, algo así como una rareza tipo Madame Tussaud. Quiero decir, no quiero ser crítica, pero en este momento, es una tendencia de belleza que detesto.

►TE PUEDE INTERESAR: El truco de belleza de Audrey Hepburn para tener unas pestañas larguísimas