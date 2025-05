Esto hacía la actriz Dolores del Río para lucir una piel sin acné en la época del Cine de Oro

Según la actriz Dolores del Río, a medida que pasan los años, lo que tu piel más necesita es hidratación. "Solo basta con una buena crema humectante y beber agua. El cutis debe respirar", decía la protagonista de "La Candelaria".

¿Cómo cuidaba su pelo la actriz Dolores del Río?

Aquellos actores, maquilladores y estilistas que trabajaron con Dolores del Río, aseguran que la actriz prácticamente no usaba ni rizadores eléctricos ni ningún otro elemento que moldeara el cabello usando calor, no solo porque antes no existían, sino porque además pregonaba por lucir un cabello más natural.

Dolores del Rio (2).jpg Dolores del Rio. Fuente: HipLatina

La actriz simplemente cepillaba su cabello para desenredarlo, y en caso de querer darle forma, usaba ruleros. Esto hizo no solo que su pelo siempre estuviera saludable, sino que también evitaba la sequedad y las puntas abiertas.

¿Cuántas horas al día dormía Dolores del Río?

Uno de los mayores "secretos de belleza" de la mayoría de las actrices de Hollywood consiste en dormir varias horas al día, ya que de esta forma una no luce el rostro tan cansado.

En el caso de la actriz Dolores del Rio, se decía que la mexicana dormía 18 horas al día. Además, siempre se dijo que pétalos de rosa y gardenias para mantenerse joven. Sin embargo, durante una entrevista en 1978, la actriz desmintió ambos rumores.

"Pues ambas cosas son mentira, obviamente, porque soy, en realidad, una mujer llena de inquietudes, siempre estoy haciendo 20 mil cosas, tratando de crear cosas nuevas, además de mi trabajo que es el cine y el teatro. Entonces me pregunto: si duermo tanto y como nada más hojas de gardenia, ¿cómo puedo estar viva?", dijo del Río.