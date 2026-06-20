Cómo aplicar la base de maquillaje para que el rostro se vea fresco y ligero

La base de maquillaje sirve para unificar el tono de la piel, y suavizar la textura del rostro. Imagen: Pixabay.

¿Cuánta base de maquillaje debo usar?

Desde Clinique, afirman que no hay una respuesta única en cuanto a la proporción. Lo ideal es comenzar aplicando poca cantidad e ir añadiendo poco a poco, hasta cubrir el rostro. Emplea unas gotas en la frente, mequillas, nariz y barbilla, extendiendo desde el centro del rostro hacia afuera. Si tienes base en polvo, también puedes usar esa técnica.

La idea es concentrar la base de maquillaje en la zona central del rostro, donde el enrojecimiento y los brotes suelen ser más problemáticos. Después de difuminar, revisa si queda alguna otra zona que falte por cubrir y aplica una capa ligera allí.

Ya sea que uses tus dedos, una brocha o una esponja blender, aplica la base mediante toques y presionando suavemente la piel. Evita movimientos de arrastre o frotado, ya que solo mueve la base y causa grietas.

El corrector de ojeras y el contorno se aplican mejor sobre una base pareja. Imagen: Pixabay.

Por último, es fundamental sellar la base para que se fije a la piel y tenga mayor duración. Este efecto se logra aplicando productos en polvo (sueltos o compactos) o un spray fijador como paso final. El polvo traslúcido sirve para cuando no quieres añadir color, y el polvo compacto si buscas una cobertura extra. No obstante, si vas a seguir maquillándote, aplicando contorno, rubor, sombras y otros productos, tienes que sellar al final.