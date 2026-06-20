¿Alguna vez te maquillaste con base y después la piel lucía pesada y con efecto acartonado? Resulta difícil imaginar un maquillaje perfecto sin una buena base, pero para eso hay que preparar el rostro, hidratar y poner en práctica unos trucos que marcarán la diferencia.
Cómo aplicar la base de maquillaje para que el rostro se vea fresco y ligero
Si aplicas la base de maquillaje, pero el rostro se ve acartonado, marcado y se empieza a separar el producto, probablemente has cometido errores
Lo primero para tener en cuenta es elegir el tono de base adecuado para tu piel. Para comprobarlo, puedes probarlo en el dorso de la muñeca o en el propio rostro, cerca de la mandíbula, donde la piel suele mantener su tono original. Lo ideal es asesorarse en perfumerías, farmacias o tiendas de maquillaje para poder probar los diferentes tonos. También se puede comprar este producto de forma online, pero resulta más complicado encontrar el tono adecuado sin probarlo previamente.
Los expertos de Maybelline aconsejan realizar la rutina de cuidado de la piel antes de aplicar la base. Puedes lavar el rostro con tu limpiador de confianza, usar crema hidratante, sérums, contorno de ojos o incluso protector solar, siguiendo tus hábitos.
¿Cuánta base de maquillaje debo usar?
Desde Clinique, afirman que no hay una respuesta única en cuanto a la proporción. Lo ideal es comenzar aplicando poca cantidad e ir añadiendo poco a poco, hasta cubrir el rostro. Emplea unas gotas en la frente, mequillas, nariz y barbilla, extendiendo desde el centro del rostro hacia afuera. Si tienes base en polvo, también puedes usar esa técnica.
La idea es concentrar la base de maquillaje en la zona central del rostro, donde el enrojecimiento y los brotes suelen ser más problemáticos. Después de difuminar, revisa si queda alguna otra zona que falte por cubrir y aplica una capa ligera allí.
Ya sea que uses tus dedos, una brocha o una esponja blender, aplica la base mediante toques y presionando suavemente la piel. Evita movimientos de arrastre o frotado, ya que solo mueve la base y causa grietas.
Por último, es fundamental sellar la base para que se fije a la piel y tenga mayor duración. Este efecto se logra aplicando productos en polvo (sueltos o compactos) o un spray fijador como paso final. El polvo traslúcido sirve para cuando no quieres añadir color, y el polvo compacto si buscas una cobertura extra. No obstante, si vas a seguir maquillándote, aplicando contorno, rubor, sombras y otros productos, tienes que sellar al final.