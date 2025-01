El particular motivo por el que Maligno Torres le agradeció a Colapinto

Fue tal el boom mediático que Maligno Torres causó tras su coronación en los Juegos Olímpicos de París 2024 que, como era de esperarse, todos querían hablar con él.

Según él mismo reveló, tanto su teléfono como el de su coach no daban a basto de la cantidad de mensajes y llamados que recibían para, al menos por unos minutos, hablar con el ciclista desde algún medio de comunicación.

En este sentido, contó: "Empezaron las llamadas y adiós. El celular… Desaparecía la batería a las dos horas por la cantidad de llamadas. No lo usaba, no tenía sentido. Pasó lo mismo con el de mi coach y unos días después lo empezamos a usar pero estaba muy complicado".

Fue justo en ese momento que resaltó la aparición de Franco Colapinto, quien con su irrupción en la Fórmula 1 se robó todas las miradas y "liberó" la agenda del Maligno Torres.

"Gracias a Dios apareció Franco Colapinto y pude relajar. Ya pude estar mas tranquilo", reconoció en medio de su charla, en la que realizó un repaso de lo que fue su soñado 2024.

Franco-Colapinto.jpg Franco Colapinto fue uno de los deportistas del año, tras su llegada a la Fórmula 1.

Sobre esta particular declaración, explicó: "Cierto tiempo estuvo muy eufórico el tema, se acercaban medios de todos lados, te buscaban, te encontraban, quizá me había agotado un poquito. Yo quería entrenar para volver a competir y se me complicaba muchísimo. Por eso te decía que por suerte apreció Colapinto".

Maligno Torres explicó por qué no habló con Franco Colapinto

Al ser consultado sobre el motivo por el cual no se comunicó con el piloto que correrá la Fórmula 1 2025 a bordo de Alpine, el ciclista fue muy sincero.

"No tuve las agallas. Como entró en un furor y demás, y tenía varias carreras, sabía que no iba a estar manejando sus redes entonces no le mandé un mensaje", comenzó.

Para finalizar, Maligno Torres sentenció: "No lo iba a ver, como me pasó a mi en esas primera semanas. Luego me puse a repasar y tenía mensajes de atletas y de gente muy importante, figuras del mundo del espectáculo…".