Así es 'Las Meninas del siglo XX', el cuadro protagonizado por la princesa Leonor y la Infanta Sofía

Leonor de Borbón.jpg Leonor de Borbón.

¿Cómo es el cuadro "Las Meninas del siglo XX"?

Este cuadro fue realizado por el artista Juan Antonio Romero y además de Leonor y Sofía, el mismo también cuenta con la Reina Sofía, Victoria Federica (la hija de la Infanta Elena), entre otros.

Por ejemplo, se puede ver a los hermanos Juan, Pablo y Miguel Urdangarin, quienes están acompañados de Froilán, y rodean a su abuela, la reina Sofía.

"Se me ocurrió hacerle un homenaje a la reina Sofía y a la Familia Real pintando una interpretación muy personal del espectacular cuadro de "Las meninas" de Velázquez. He realizado un diseño de los personajes con la edad que me venía bien para mi composición, también he diseñado los vestidos con cierto aire de época", dijo el artista.

Las Meninas.jpg Cuadro "Las Meninas del siglo XX".

►TE PUEDE INTERESAR: Quién es el joven que enamoró a la princesa Leonor de Borbón

La pintura tiene un tamaño de 100x81 centímetros y se trata de una acuarela sobre papel en bastidor de madera. Incluso Romero intentó presentar su obra en el Concurso de pintura y escultura Reina Sofía 2024, organizado por la AEPE, pero la pieza no fue seleccionada.

Además, Romero ha realizado en varias ocasiones reversiones de cuadros clásicos pero con miembros de la familia real española, las cuales también se han vuelto virales en las redes sociales.