Alfredo Cornejo admitió que una alianza electoral con Javier Milei es posible

Cornejo y el acuerdo entre La Libertad Avanza, el PRO y el radicalismo

"Alfredo Cornejo: 'Hoy no analizo una alianza con Javier Milei, pero no la descarto'", fue el título de la nota de La Nación. Infobae, por su parte, también apeló a una frase textual: "Alfredo Cornejo: 'Los argentinos que queremos un cambio tenemos que estar todos del mismo lado, no nos sobra nadie'".

Alfredo Cornejo.JPG Esta semana Cornejo recorrió obras en escuelas públicas.

Algunos de los conceptos más destacados que dejó Cornejo en las notas de referencia son los que siguen: