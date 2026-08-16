El ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, cuestionó de manera categórica la idea de aplicar una desregulación económica absoluta en el país, marcando claras diferencias con la visión puramente teórica que promueve el ministro de Desregulación nacional, Federico Sturzenegger.
Rodolfo Vargas Arizu criticó la desregulación total: "La vitivinicultura no es un negocio pasajero"
El ministro de Producción advirtió que desregular sin sustento técnico frena las reformas en la Justicia. Defendió el rol de bodegas y productores
Al referirse a la vitivinicultura, la principal actividad de la provincia, el funcionario advirtió que no se trata de un emprendimiento coyuntural, sino de una compleja matriz productiva que integra la gastronomía, el turismo, la experiencia y el arraigo cultural, involucrando de manera directa el trabajo de más de 18.000 productores locales y unas 700 bodegas en funcionamiento.
Límites, consensos y profesionalismo normativo
En ese sentido, Vargas Arizu remarcó que la práctica económica real requiere necesariamente de límites, regulaciones inteligentes y consensos entre los actores del sector. Explicó que cualquier modificación normativa o apertura de mercados debe implementarse con absoluto profesionalismo, mediante un profundo estudio legal y contable previo, pero fundamentalmente escuchando a los referentes y actores que conocen el territorio en el día a día.
El riesgo de la judicialización
Por último, el titular de la cartera productiva local advirtió sobre los graves peligros que implica aplicar reformas de manera impulsiva o apresurada. Señaló que cuando los procesos de desregulación se plantean de forma generalizada, sin un análisis previo ni un sustento técnico adecuado, se corre el riesgo de resentir la estabilidad de las economías regionales.
En esa misma línea, el funcionario remarcó que las medidas adoptadas sin representatividad territorial ni consenso terminan siendo sistemáticamente frenadas en los tribunales. Esta judicialización, advirtió, genera un escenario de incertidumbre jurídica que paraliza la actividad e impide alcanzar avances concretos y duraderos para la producción provincial.
En pocas palabras
- Vargas Arizu: cuestionó la desregulación económica absoluta promovida por Sturzenegger.
- Vitivinicultura: la calificó como una matriz productiva compleja, no un negocio pasajero.
- Riesgos: advirtió que la desregulación sin sustento técnico frena reformas y genera judicialización.