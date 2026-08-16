Rodolfo Vargas Arizu criticó la desregulación total: "La vitivinicultura no es un negocio pasajero"

Federico Adolfo Sturzenegger

Al referirse a la vitivinicultura, la principal actividad de la provincia, el funcionario advirtió que no se trata de un emprendimiento coyuntural, sino de una compleja matriz productiva que integra la gastronomía, el turismo, la experiencia y el arraigo cultural, involucrando de manera directa el trabajo de más de 18.000 productores locales y unas 700 bodegas en funcionamiento.

Vargas Arizu remarcó que la vitivinicultura involucra a 18.000 productores y 700 bodegas en Mendoza.

Límites, consensos y profesionalismo normativo

En ese sentido, Vargas Arizu remarcó que la práctica económica real requiere necesariamente de límites, regulaciones inteligentes y consensos entre los actores del sector. Explicó que cualquier modificación normativa o apertura de mercados debe implementarse con absoluto profesionalismo, mediante un profundo estudio legal y contable previo, pero fundamentalmente escuchando a los referentes y actores que conocen el territorio en el día a día.