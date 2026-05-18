En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia del departamento de Tupungato, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en la familia de "F", "M", "D" y "A" (iniciales de sus nombres).
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de cuatro hermanos
El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de cuatro hermanos
"F". de 3 años, es un niño divertido, simpático, amoroso, sensible hacia los demás y cariñoso con los animales. Le gusta la música, el folklore y tocar su pequeña guitarra. Ha aprendido a andar en bicicleta y nadar. Ha logrado habituarse a los cuidados y la vida cotidiana con su familia temporaria. Concurre a un jardín, a sala de 3 años logrando una buena adaptación.
"M", tiene 5 años, es un niño cariñoso, se muestra alegre cuando establece nuevos vínculos. Disfruta de jugar con sus pares, con autos, pelotas y ver dibujos. Asiste a sala de 5 años de forma positiva. Debido a sus dificultades en el habla, concurre una fonoaudióloga, para ayudarlo a avanzar.
"D", de 7 años, es simpático y amoroso. Disfruta de juegos al aire libre y andar en bicicleta y monopatín. Le gustaría hacer un deporte como fútbol o básquet. Se ha adaptado de forma positiva al hogar y se muestra agradecido con el contexto actual, como el hecho de tener otros niños con quien convivir y puede expresarse sin dificultades. Asiste a 2do grado, con buena adaptación.
"A" de 11 años, es respetuoso, comprensivo y empático, mantiene una buena relación con los otros niños del hogar. Es fanático de Paw Patrol, participa de talleres y le gusta jugar al fútbol. Concurre a 6to grado, logrando buen desempeño académico. Cuenta con Certificado único de Discapacidad (CUD), con el objetivo de proteger y garantizar sus derechos. Manifiesta su deseo de contar con una familia que los cuide.
Los hermanitos concurren al psicólogo, en espacio individual y grupal, para trabajar y elaborar aspectos de su historia. Creemos que lo mejor para ellos, es que puedan vivir juntos. Necesitan una familia que los acompañe en su crecimiento y responda a sus necesidades. Quienes deseen conocer un poco más de ellos, pueden comunicarse al mail [email protected] o por whatsapp al 2616799541.