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Pedidos de adopción

Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de cuatro hermanos

El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de cuatro hermanos

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Martín Pravata

En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia del departamento de Tupungato, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en la familia de "F", "M", "D" y "A" (iniciales de sus nombres).

"F". de 3 años, es un niño divertido, simpático, amoroso, sensible hacia los demás y cariñoso con los animales. Le gusta la música, el folklore y tocar su pequeña guitarra. Ha aprendido a andar en bicicleta y nadar. Ha logrado habituarse a los cuidados y la vida cotidiana con su familia temporaria. Concurre a un jardín, a sala de 3 años logrando una buena adaptación.

"M", tiene 5 años, es un niño cariñoso, se muestra alegre cuando establece nuevos vínculos. Disfruta de jugar con sus pares, con autos, pelotas y ver dibujos. Asiste a sala de 5 años de forma positiva. Debido a sus dificultades en el habla, concurre una fonoaudióloga, para ayudarlo a avanzar.

"D", de 7 años, es simpático y amoroso. Disfruta de juegos al aire libre y andar en bicicleta y monopatín. Le gustaría hacer un deporte como fútbol o básquet. Se ha adaptado de forma positiva al hogar y se muestra agradecido con el contexto actual, como el hecho de tener otros niños con quien convivir y puede expresarse sin dificultades. Asiste a 2do grado, con buena adaptación.

"A" de 11 años, es respetuoso, comprensivo y empático, mantiene una buena relación con los otros niños del hogar. Es fanático de Paw Patrol, participa de talleres y le gusta jugar al fútbol. Concurre a 6to grado, logrando buen desempeño académico. Cuenta con Certificado único de Discapacidad (CUD), con el objetivo de proteger y garantizar sus derechos. Manifiesta su deseo de contar con una familia que los cuide.

Los hermanitos concurren al psicólogo, en espacio individual y grupal, para trabajar y elaborar aspectos de su historia. Creemos que lo mejor para ellos, es que puedan vivir juntos. Necesitan una familia que los acompañe en su crecimiento y responda a sus necesidades. Quienes deseen conocer un poco más de ellos, pueden comunicarse al mail [email protected] o por whatsapp al 2616799541.

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