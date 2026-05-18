Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de cuatro hermanos

"D", de 7 años, es simpático y amoroso. Disfruta de juegos al aire libre y andar en bicicleta y monopatín. Le gustaría hacer un deporte como fútbol o básquet. Se ha adaptado de forma positiva al hogar y se muestra agradecido con el contexto actual, como el hecho de tener otros niños con quien convivir y puede expresarse sin dificultades. Asiste a 2do grado, con buena adaptación.

"A" de 11 años, es respetuoso, comprensivo y empático, mantiene una buena relación con los otros niños del hogar. Es fanático de Paw Patrol, participa de talleres y le gusta jugar al fútbol. Concurre a 6to grado, logrando buen desempeño académico. Cuenta con Certificado único de Discapacidad (CUD), con el objetivo de proteger y garantizar sus derechos. Manifiesta su deseo de contar con una familia que los cuide.

Los hermanitos concurren al psicólogo, en espacio individual y grupal, para trabajar y elaborar aspectos de su historia. Creemos que lo mejor para ellos, es que puedan vivir juntos. Necesitan una familia que los acompañe en su crecimiento y responda a sus necesidades. Quienes deseen conocer un poco más de ellos, pueden comunicarse al mail [email protected] o por whatsapp al 2616799541.