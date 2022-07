Efemérides de hoy miércoles 27 de julio de 2022

1919 - VERANO ROJO. Se desata el “Verano rojo de 1919”, como se llama al estallido de disturbios racistas en Chicago que se propagaron a otras 28 otras grandes ciudades de Estados Unidos por ataques de supremacistas blancos a afroamericanos. Al menos 38 afroamericanos murieron en estos estallidos de violencia racial.

1965 - JOSE L. CHILAVERT. Nace en la ciudad paraguaya de Luque el exarquero José Luis Chilavert, considerado el más goleador y uno de los mejores de la historia del fútbol sudamericano. Fue figura indiscutida en la selección de Paraguay y en Vélez Sársfield. A lo largo de su carrera, marcó 102 goles, entre tiros libres y de penal.

chilavert1 José Luis Chilavert es considerado el arquero más goleador y uno de los mejores de la historia del fútbol sudamericano.

1968 - MARIA G. CUCINOTTA. Nace en la ciudad italiana de Messina la actriz y modelo María Grazia Cucinotta, quien actuó en más de 35 películas, entre ellas "Il postino", de 1994. Fue la chica Bond "Cigar Girl" en The World Is Not Enough (1999), uno de los filmes de la saga del agente secreto James Bond.

1974 - RICHARD NIXON. En la Cámara de Representantes de Estados Unidos comienza un juicio político al presidente republicano Richard Nixon por el escándalo de espionaje a oficinas del Partido Demócrata en el edificio Watergate de Washington. Nixon renunció antes de que el proceso concluyera con su destitución.

1983 - ÁLBUM DEBUT. La cantautora estadounidense Madonna lanza su disco debut, que lleva su nombre, contiene ocho canciones y la catapultó como superestrella de la música pop. Mandona vendió más de diez millones de copias y es uno de los mejores discos de la artista.

Madonna sigue siendo la reina del pop y una eterna seductora. Con su disco debut, Madonna se catapultó como la reina del pop mundial.

1984 - COPA LIBERTADORES. Independiente alza por séptima vez la Copa Libertadores de América al empatar 0-0 en su estadio con el Gremio brasileño, al que había vencido por 1-0 con gol de Jorge Burruchaga en el partido de ida en Porto Alegre.

1989 - DANIEL PASSARELLA. El marcador central Daniel Passarella juega su último partido oficial. Fue en la victoria de su equipo, River Plate, por 2 a 1 ante Boca Juniors en el estadio José Amalfitani, donde fue expulsado por el árbitro Juan Bava, a quien acusó de “ser hincha de Boca”. A lo largo de su carrera, Passarella fue campeón mundial con la selección argentina en 1978 y en 1986, jugó un total de 538 partidos y convirtió 153 goles.

1996 - ATENTADO OLÍMPICO. El estallido de una bomba causa la muerte de una mujer y de un camarógrafo en el Parque Olímpico del Centenario de Atlanta durante los Juegos Olímpicos de 1991. Otras 111 personas resultaron heridas en ese atentado, perpetrado por el terrorista estadounidense Eric Rudolph, quien fue detenido tras cometer otros tres ataques.

2021 - DÍA DEL ANTROPÓLOGO. Se celebra el Día Nacional del Antropólogo en conmemoración de la fecha de 1972 en la que se fundó el Colegio de Graduados en Antropología.

Fuente: Télam