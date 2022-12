Una usuaria de la red del pajarito azul, Twitter, de nombre Alma de Diamante, fue la encargada de hacer viral este perfil de Tinder, identificándose con cada palabra de Julieta, y asegurando que lo que describió es lo que le pasa a todas.

Twitter Tinder Viral.png Los usuarios de Twitter se tentaron e hicieron viral el perfil de Tinder de Julieta

"Hace casi 7 años que estoy soltera, y lo sigo eligiendo. Lo que ya no me está gustando es haberme vuelto tan virga, creo que una sacudida cada tanto no vendría mal. El problema es que cada vez tolero menos a esta especie subdesarrollada llamada ONVRE. Por eso, si te interesa revolverme el guiso, no seas tan pelotudo, juro que jamás tuve la vara tan baja", publicó Julieta de 32 años en su perfil de Tinder.

El posteo de Twitter no solo recolectó una gran cantidad de "me gusta", sino que se llenó de comentarios de usuarias que no se reían de la descripción de Julieta, sino que se sentían identificadas y por eso se llenó de una gran cantidad de "si somos", "todas somos julieta" y de "aguante julieta".