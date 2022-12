►TE PUEDE INTERESAR: "El último romántico": invitó a comer a su pareja de la forma más insólita y se volvió viral

Plata Tuit viral 1.png Una joven se volvió viral en Twitter luego de publicar una insólita historia

"Le quería dar $100 a un limpiavidrios y me confundí por un billete de $1000, no me anime a decirle que me los devuelva PORQUE COMENZÓ A LLORAR Y decirme que dios me bendiga AAAAAA” publicó la usuaria de Twitter, acompañada de la foto de un perrito que pone una cara de una risa forzada e incómoda, tal cual se debe haber sentido la joven cuando advirtió la gran suma de dinero que le había entregado al chico.

Los usuarios se tentaron con la situación que le pasó a la chica, y mientras algunos le hacían burla con lo que le sucedió, otros se quedaron sorprendidos de varias cosas, entre ellas, de cuánta plata le estaba dando a un “trapito”, como lo definieron otras cuentas de Twitter al otro partícipe de esta historia viral.