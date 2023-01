►TE PUEDE INTERESAR: "República de Las Heras papá": grabó a unos hombres llevando algo insólito en su carro

Viral Infidelidad.png

"Mi ex novio me dejo en la portería la ropa que yo tenía en la casa de él" comenzó posteando la joven en su cuenta de Twitter, llamando la atención de todos los usuarios. Y es que lamentablemente, según el relato de ella, en ese gesto de devolverle las pertenencias, como lo haría cualquier ex, se llevó una ingrata sorpresa.

"Adivinen qué, me mando unas tangas que no son mías" cerró con su historia que se volvió viral entre los usuarios de Twitter, que no podían creer lo que le había sucedido. Si bien la protagonista de esta indignante y bizarra historia no contó por qué fue que cortó con el chico, este gesto dejó en claro que de su parte hubo un claro caso de infidelidad.

Viral Infidelidad 2.png

El posteo llegó a recolectar cerca de 60 mil interacciones y una gran cantidad de comentarios.

La situación de infidelidad que se hizo viral en Twitter revolucionó la red social, donde los usuarios se aprovecharon para tentarse con lo sucedido, haciendo bromas incluso de la tercera en cuestión, aunque más de uno dudó de la veracidad de la historia.

Viral Infidelidad Comentario 1.png