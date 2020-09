Fue pescada robando latas de atún y tiró: "No vuelvo más"

La mujer fue descubierta mientras intentaba robarse más de 20 latas de atún marca La Campagnola, de un supermercado de la ciudad de Rosario. Irónicamente, al ser detenida por los guardias, la ladrona niega haber robado los productos que va dejando caer desde su ropa al irse moviendo.

La mechera tenía oculto en la ropa los bolsillos fabricados que le permitían meter las latas de atún, y los guardias de seguridad la filmaron mientras dejaba caer los productos, que eran más de veinte.

En las imágenes, además se escucha a los guardias asegurarle que no le permitirán más la entrada al local comercial. Además se ve como uno intenta quitarle el barbijo, tal vez con la intención de filmar su rostro.

"Te dejo las cosas ¿Qué querés, que me ponga en bolas acá? Me desnudo. No vuelvo más a este lugar", dice la mechera, enojada por la situación, como si fuese ella la víctima.

Escracharon a una mujer que robó latas de atún

Cuando la siguen revisando y le quieren hacer dejar otros productos que se habría robado y llevaba escondidos, la mujer asegura que "esto lo compre y lo pagué, y tengo el tikcet, acá tengo la plata".

Los guardias la sacaron del lugar y le pidieron que se saque el barbijo, pero la mujer reacciona enojada: "no me empujés ni me pegués, me tocás y te denuncio por violencia de género", dijo, y se fue insultando a los guardias y al supermercado.