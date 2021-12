El violento video un hombre maltratando a una mujer tras un choque

La escena es brutal. El hombre no para de gritar a una mujer que, asustada y nerviosa, no deja de pedirle perdón. La escena transcurre en Fray Luis Beltrán en la provincia de Santa Fe, minutos después de un choque. Por las imágenes se ve que fue leve y que solamente hubo daños materiales pero eso no fue suficiente para evitar la reacción violenta.