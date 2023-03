El impresionante cambio de Zach Galifianakis, protagonista de "¿Qué pasó ayer?"

►TE PUEDE INTERESAR: Fue a cargar nafta pero atrapó al playero haciendo algo insólito

que paso ayer 4.jpg

En la alfombra roja de la nueva película protagonizada por Zach Galifianakis, ex Alan de "¿Qué pasó ayer?", reveló que "estaba teniendo una gran cantidad de vodka y salchichas... deliciosa, pero muy malo para ti. Tenía demasiados problemas con la bebida, por lo que me detuve". Además, dejó en claro que su cambio físico no le importa, sino que se centra en ser un gran actor: "ser una estrella es una tontería, a mi me gusta ser actor, y eso es todo. Yo creo que ser una celebritie es algo que fabrica el hombre, no es algo innato en uno mismo. Yo prefiero terminar mi trabajo, volver a casa y poner el Lifetime".

que paso ayer 1.jpg

Si bien el ex actor de la trilogía de "¿Qué pasó ayer?" no reveló realmente cuántos kilos bajó, varios se animaron a confirmar que se trata de casi 40 kilos. Su cambio físico ha sido muy notorio, y es por eso que varios medios yankees centraron su nota en él, y no en el papel que desempeña en "Birdman".

Tras varios meses sin ser visto por la gente Zach Galifianakis parece haber dado un giro de 180 grados a su vida, y a juzgar por sus palabras, las críticas por ello, no van a afectarle.