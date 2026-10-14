Habló por primera vez Chantal Leclercq, una de las anestesiólogas involucradas en el escándalo del propofol

En su publicación, la joven contó que pasó días entre psicólogos, psiquiatras y abogados, mientras intentaba sobrellevar la exposición pública del caso. “Me llamaron tantas cosas que, por momentos, incluso mi nombre dejó de pertenecerme”, escribió. Además, cerró su mensaje con una frase irónica sobre las acusaciones: “De la nada, la peligrosa era yo”.

La causa por el presunto desvío de anestésicos hospitalarios

La investigación comenzó tras la muerte de Alejandro Zalazar, un anestesista de 32 años que fue encontrado sin vida en su departamento del barrio porteño de Palermo. En el lugar hallaron propofol y fentanilo, dos sustancias de uso médico, y los investigadores comenzaron a reconstruir cómo habían llegado hasta allí.