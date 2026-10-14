La anestesióloga Chantal Leclercq publicó por primera vez un descargo en redes sociales tras quedar involucrada en la causa que investiga el presunto desvío de anestésicos hospitalarios para uso recreativo en las "propofest o fiestas de propofol". En su mensaje, relató cómo atravesó los últimos seis meses y cuestionó las acusaciones que surgieron en su contra.
Habló por primera vez Chantal Leclercq, una de las anestesiólogas involucradas en el escándalo del propofol
La médica anestesista está involucrada en la causa en la que también aparecen los médicos Delfina “Fini” Lanusse y Hernán Boveri
En su publicación, la joven contó que pasó días entre psicólogos, psiquiatras y abogados, mientras intentaba sobrellevar la exposición pública del caso. “Me llamaron tantas cosas que, por momentos, incluso mi nombre dejó de pertenecerme”, escribió. Además, cerró su mensaje con una frase irónica sobre las acusaciones: “De la nada, la peligrosa era yo”.
La causa por el presunto desvío de anestésicos hospitalarios
La investigación comenzó tras la muerte de Alejandro Zalazar, un anestesista de 32 años que fue encontrado sin vida en su departamento del barrio porteño de Palermo. En el lugar hallaron propofol y fentanilo, dos sustancias de uso médico, y los investigadores comenzaron a reconstruir cómo habían llegado hasta allí.
La causa también involucra a Hernán Boveri y Delfina “Fini” Lanusse, vinculados al servicio de Anestesiología del Hospital Italiano. Leclercq, que era residente del Hospital Rivadavia, también quedó bajo investigación. Las actuaciones judiciales continúan para determinar las responsabilidades de cada uno.