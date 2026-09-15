Se le voló su campera y se metió al dique para recuperarla
El video generó mucha controversia entre los usuarios de Tiktok por la peligrosa maniobra realizada para recuperar la campera de su trabajo
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