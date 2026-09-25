Durante su visita a Mendoza, el artista aprovechó para tocar varias canciones de su nuevo disco en la Plaza Independencia. Entre las decenas de personas que se acercaron a disfrutar de este show gratuito que no tuvo aviso, una pequeña mendocina se robó su corazón.
El músico en Mendoza
Benjamín Amadeo contó el detrás de escena de su interpretación de "Libre soy", donde una mendocina le robó el corazón
El músico dio un adelanto de su nuevo disco en la Plaza Independencia y para su sorpresa vivió una tierna escena con una pequeña mendocina
El artista llega al Teatro Mendoza con nuevas canciones y una propuesta renovada
El cantante y compositor se presentará en el Teatro Mendoza y como anticipo, compartió canciones e interactuó con sus seguidores en Plaza Independencia, donde una pequeña mendocina de cinco años se robó su corazón tras pedirle que cantara "Libre soy" de la película infantil Frozen.
Este sábado 3 de octubre a las 21:30 en el Teatro Mendoza, en el marco de su gira 2026, Benjamín Amadeo dará un espectáculo donde se disfrutarán las canciones de su próximo álbum con algunos de los temas que forman parte de su trayectoria.