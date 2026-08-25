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Así liberaron en las sierras de San Luis a un majestuoso cóndor andino rehabilitado

Se trata de Cuyum, un ejemplar macho adulto que había sido hallado en marzo con un cuadro severo de envenenamiento y que, tras 5 meses de intensos cuidados, volvió a volar en el cielo puntano

Redacción de UNO
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