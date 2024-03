Un veterano de Malvinas afirmó que hay varios mendocinos investigados por presentar certificados falsos

Veteranos de Malvinas de vigilia en la madrugada del 2 de abril. Veteranos de Malvinas de Mendoza se reúnen cada 2 de abril para conmemorar el inicio de la guerra. Ellos mismos son los que han denunciado irregularidades en la tramitación de las pensiones.

Además, sumó Candia, muchos de estos supuestos veteranos serían oriundos de Maipú. Estos casos se vienen a sumar a los 6 que la federación denunció en el 2022, y a los que ya se les quitaron las pensiones.

Qué dice la denuncia de la oficina de Veteranos de Malvinas

La denuncia sobre los "supuestos veteranos", fue presentada por Zanela ante los Tribunales Federales de Comodoro Py, Juzgado Federal Nro 9, Fiscalía 8. La imagen pertenece al portal informativo Radar Internacional.

denuncia falsos ex combatientes.jpeg La primera parte de la denuncia de la oficina de ex combatientes, publicada por el portal web Radar Internacional.

Según lo denunciado por Zanela, la Oficina de Veteranos de Guerra de Malvinas (que se encuentra bajo su coordinación) es la única entidad nacional habilitada para confeccionar los certificados que identifican a los excombatientes que estuvieron en la zona de conflicto.

La resolución que habilita a esta oficina a emitir dichos documentos es la 1440/2019. Estos sirven para realizar todo tipo de trámites. Uno de esos trámites es la pensión de Veteranos de Malvinas dispuesta por la ley 23.848, que otorga ANSES.

denuncia ex combatientes falsos 2.jpeg La segunda parte de la denuncia, publicada por el portal web Radar Internacional

Para obtener el certificado y por ende la pensión, es requisito estar incluido en el padrón de ex combatientes de Malvinas (www.veteranos.mindef.gov.ar).

Lo que Zanela declaró ante la Justicia Federal es que "desde septiembre del 2023 esta oficina (VGM-MinDef) recibió por parte de ANSES consulta sobre certificados que parecían apócrifos […] a los fines de obtener la pensión nacional de veteranos”.

La denuncia continúa diciendo que una vez estudiados los casos, se pudo corroborar que estos certificados no habían sido emitidos por la Oficina de Veteranos de Malvinas y que han sido falsificados, tanto en su contenido como en su forma.

El titular de la oficina de Veteranos de Malvinas aseguró ante la Justicia que el sello del Ministerio de Defensa es apócrifo, las firmas no corresponden a los empleados de esta dependencia y se han falsificado los números de documentación de la gestión electrónica.

Los casos que se denunciaron en Mendoza en 2022

En abril del 2022, el decreto 479 que lleva la firma de Rodolfo Suarez y que fue publicado en el Boletín Oficial, explica la existencia de una denuncia realizada por los titulares de la Federación Cuyana de Veteranos de Malvinas, en ese momento estos eran José Luis Nuñez y Lucio Candia, acerca de 6 supuestos ex combatientes mendocinos que ni la Armada, ni la Fuerza Aérea, ni la Prefectura Naval Argentina pudieron corroborar que hubieran pertenecido a sus filas.

denuncia boletin oficial.pdf

José Luis Nuñez también manifestó a Diario UNO, que en su momento, se investigó si estas personas no pertenecían a los llamados "ex combatientes continentales", que fueron los soldados que se quedaron dentro del continente y no llegaron a las Malvinas, pero que suelen reclamar por el beneficio que solo se otorga a los que efectivamente estuvieron en las islas.

Sin embargo, no se pudo comprobar tampoco que fueran parte de este grupo.

En este momento, las pensiones fueron suspendidas. Lo mismo se espera que suceda ahora con los nuevos casos detectados.