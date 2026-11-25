WhatsApp comenzó a desplegar una de las funciones más solicitadas por sus usuarios: programar mensajes para que salgan solos en el día y la hora elegidos.
WhatsApp estrenó una de las funciones más esperadas por sus usuarios
La nueva función de WhatsApp permite programar envíos de mensajes y archivos, aliviando a los usuarios de la necesidad de estar pendientes del celular
La herramienta acepta textos, fotos y videos, funciona tanto en chats individuales como en grupos y permite fijar envíos con una antelación de entre diez minutos y catorce días.
Como la activación global avanza de forma gradual durante las próximas semanas, no todos los teléfonos reciben la novedad al mismo tiempo.
Usar el recurso resulta simple. Basta con abrir el chat, redactar el texto o sumar una foto o un video y mantener apretado el botón de enviar. Allí se despliega elselector de fecha y hora para dejar el envío programado.
Antes de que llegue el momento fijado, el usuario puede revisar los mensajes pendientes y borrarlos si cambia de planes.
El mayor atractivo está en la autonomía del envío: el mensaje sale igual aunque el teléfono esté apagado, sin batería o sin conexión a internet. Quien lo recibe lo ve como un mensaje común, sin avisos que delaten que fue preparado antes, y la plataforma mantiene el cifrado de extremo a extremo.
En la vida cotidiana, esta opción ahorra alarmas y evita depender de apps de terceros. Sirve para mandar un saludo de cumpleaños justo a la medianoche, recordar una reunión, dejar avisos en un grupo o ordenar envíos laborales sin estar pendiente del reloj.
Para qué sirve la flamante función
Más allá del alivio de no quedarse despierto hasta las doce para felicitar a alguien, programar mensajes cambia la relación con la mensajería instantánea. La comunicación deja de depender de la memoria inmediata o de tener el celular en la mano en el instante exacto.
Queda por ver cómo convive esta comodidad con la espontaneidad de los chats, aunque para quienes organizan equipos, familias o recordatorios diarios, la función llega con vocación de indispensable.
En pocas palabras
- WhatsApp: lanzó una función para programar mensajes automáticos.
- Herramienta: permite enviar textos, fotos y videos hasta con 14 días de antelación.
- Autonomía: la función opera incluso si el celular está apagado o sin conexión.