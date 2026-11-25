Usar el recurso resulta simple. Basta con abrir el chat, redactar el texto o sumar una foto o un video y mantener apretado el botón de enviar. Allí se despliega elselector de fecha y hora para dejar el envío programado.

Antes de que llegue el momento fijado, el usuario puede revisar los mensajes pendientes y borrarlos si cambia de planes.

El mayor atractivo está en la autonomía del envío: el mensaje sale igual aunque el teléfono esté apagado, sin batería o sin conexión a internet. Quien lo recibe lo ve como un mensaje común, sin avisos que delaten que fue preparado antes, y la plataforma mantiene el cifrado de extremo a extremo.

En la vida cotidiana, esta opción ahorra alarmas y evita depender de apps de terceros. Sirve para mandar un saludo de cumpleaños justo a la medianoche, recordar una reunión, dejar avisos en un grupo o ordenar envíos laborales sin estar pendiente del reloj.

Para qué sirve la flamante función

Más allá del alivio de no quedarse despierto hasta las doce para felicitar a alguien, programar mensajes cambia la relación con la mensajería instantánea. La comunicación deja de depender de la memoria inmediata o de tener el celular en la mano en el instante exacto.

Queda por ver cómo convive esta comodidad con la espontaneidad de los chats, aunque para quienes organizan equipos, familias o recordatorios diarios, la función llega con vocación de indispensable.