La IA no te quitará el futuro, la sed de inmediatez devora nuestro presente

Podemos pensar por un segundo en la escena completa:

Tenemos más conexión que nunca, pero enfrentamos una epidemia de soledad. Tenemos inteligencia artificial, pero nos cuesta sostener la atención más de quince segundos. Y ahora vamos a la pregunta interesante: ¿qué pasa cuando la tecnología avanza más rápido que nuestra propia capacidad para procesarla?

El espejismo de lo inmediato y la identidad editada

La globalización y la hiperconexión nos trajeron ventajas innegables ya que podemos colaborar en tiempo real con alguien en Tokio desde un café en Buenos Aires. Este flujo constante también alteró nuestra percepción del tiempo y del esfuerzo y nos acostumbramos a la gratificación inmediata.

En este mundo líquido (un tal Bauman estaría orgulloso) la identidad también se volvió algo que se consume y se descarta. Hoy vemos la tendencia de los más jóvenes a farmear aura, un concepto que toma prestado el lenguaje de los videojuegos (sí, como si la vida fuera un RPG) para medir cuán atractiva o cool es la vibra de una persona. Nos convertimos en curadores de nosotros mismos, eligiendo qué mostrar y qué ocultar para buscar aprobación y encajar.

Esta nueva "lógica" convierte nuestra identidad digital en una performance permanente. Pero.. si el escenario y las luces nunca se apagan, ¿cuándo descansamos?

La trampa del scroll y el secuestro del tiempo

El problema no es la red en sí, sino el estado en el que entramos al usarla. El famoso y bien llamado doomscrolling no se trata del tipo de contenido que miramos, sino de perderse en un flujo infinito sin control consciente del tiempo.

Las plataformas aprenden de nuestras acciones en tiempo real, ajustando el contenido para mostrarnos exactamente lo que nos hará quedarnos.

Como no hay pausas naturales ni señales de "terminé", el cerebro deja de medir el tiempo de forma consciente. Un estudio de la Universidad de California, San Francisco, publicado en PLOS ONE ("Direct Measurements of Smartphone Screen-Time: Relationships with Demographics and Sleep", Christensen, Marcus et al., 2016), midió el uso real del celular en el propio dispositivo (no lo que la gente creía haber usado) y encontró que el auto-reporte subestima el uso real en varias horas semanales. El costo invisible de esto no es solo el tiempo perdido, sino una menor capacidad de concentración, dificultad para sostener tareas profundas y una sensación constante de saturación. En simples palabras: creemos que usamos el celular mucho menos de lo que realmente lo usamos.

Ahora bien, no se trata de demonizar la herramienta (al final del día eso son: herramientas) las redes pueden educar, conectar y abrir oportunidades. El peligro surge cuando el uso se vuelve automático, momento en el que dejamos de usarlas nosotros y empiezan a usarnos ellas.

El espejo de la Inteligencia Artificial

A esto se le suma la maduración de la Inteligencia Artificial y la robótica. La IA aprendió y aprende de nosotros, actuando como un espejo más de lo que nos define. Es una herramienta fascinante que democratiza el conocimiento, pero también esconde una advertencia: si no cultivamos el pensamiento crítico, la misma tecnología que nos libera puede terminar condicionando lo que creemos.

Frente a algoritmos que pueden escribir, diseñar y hasta tomar decisiones por nosotros, la pregunta ya no es si la máquina piensa, sino si nosotros seguiremos haciéndolo (espero que si..)

La perspectiva desde nuestro territorio

¿Por qué esto debería importarle a alguien que está leyendo desde Argentina? Porque en un país maravilloso pero definido por la volatilidad, la resiliencia no es una opción, es un requerimiento. No importa quién seas, ni tu edad, tu religión, tu género, sabes que desde pequeños aprendimos a navegar entre tormentas económicas, políticas, monetarias, etc.

Las generaciones que vienen necesitan entender que el fracaso no es un error en la Matrix, sino parte del código fuente del crecimiento. El problema es que es difícil enseñar a tolerar la frustración a una mente moldeada por la dopamina rápida.

Construir una carrera, una identidad o un proyecto de vida es como levantar un muro. Cada ladrillo colocado con intención es un avance. Pero hoy, si el primer ladrillo no genera likes inmediatos, la tendencia es abandonar la obra.

Desde el autor

La tecnología está cambiando las reglas del juego y es que el verdadero diferencial del futuro no será saber usar un software, sino tener la inteligencia emocional para no ser devorado por él. La ventaja ya no será tener más información (la IA ya la tiene toda), sino saber hacer mejores preguntas.

El mundo nos empuja a la velocidad, pero la profundidad requiere tiempo. Frenar, proteger nuestra intimidad de la exposición constante y elegir el silencio frente al ruido también es una forma de identidad.

Los algoritmos pueden optimizar nuestro tiempo, pero nunca van a encontrar nuestro propósito (esa es tarea nuestra, al menos por ahora)

La tecnología cambia las herramientas, pero seguimos siendo nosotros los que decidimos qué construir con ellas. La pregunta ya no es si la innovación tecnológica dominará el mundo. La pregunta que yo me hago es: ¿Estaremos a la altura para seguir siendo humanos dentro de él?