Los celulares Samsung incorporan una función que permite reducir considerablemente el tiempo necesario para recuperar la batería. Sin embargo, pocas personas conocen esta herramienta, ya que generalmente la marca surcoreana la desactiva de fábrica en todos sus teléfonos. Por ende, el usuario debe activarla manualmente. A continuación, todos los detalles.
La función oculta que traen los teléfonos Samsung para acelerar el tiempo de carga y pocas personas conocen
Si tenés un teléfono Samsung y buscás acelerar el tiempo de carga porque tenés que ocupar el celular lo más rápido posible, podés activar esta función
Cuál es la función oculta que traen los teléfonos Samsung para acelerar el tiempo de carga sin dañar la batería
Se trata de la carga rápida, una herramienta que viene integrada en varios modelos Galaxy, pero que muchos usuarios desconocen o no tienen activada. Aunque puede parecer una característica automática, es necesario comprobar que esté habilitada para aprovechar sus beneficios.
Esta opción resulta útil cuando necesitas salir de casa y tenés poca batería o cuando no disponés de demasiado tiempo para dejar el celular conectado. Lo mejor es que activarla es muy sencillo y no requiere instalar aplicaciones adicionales ni realizar configuraciones complicadas.
Para aprovechar esta función oculta, primero tenés que ingresar a la aplicación de Ajustes o Configuración de tu teléfono Samsung. Una vez allí, buscá el apartado llamado Batería, donde encontrarás diferentes herramientas relacionadas con el consumo energético y el rendimiento del dispositivo.
El siguiente paso consiste en seleccionar Ajustes de carga. Dentro de este menú aparecerán las opciones disponibles para tu modelo Galaxy, entre ellas la posibilidad de habilitar la carga rápida. Simplemente tenés que activar el interruptor correspondiente para comenzar a utilizar esta característica.
En los modelos compatibles, también encontrarás configuraciones para la carga rápida inalámbrica. De esta manera, podrás aprovechar velocidades de carga superiores tanto cuando conectés el celular mediante un cable como cuando utilicés una base inalámbrica compatible.
La principal ventaja es que permite recuperar un porcentaje importante de batería en menos tiempo. Sin embargo, Samsung también ofrece la posibilidad de desactivar esta herramienta cuando no necesitás cargar el dispositivo rápidamente.
Por otro lado, aunque la carga rápida representa una ventaja para los usuarios, existen algunas recomendaciones que conviene tener en cuenta. Una de las más importantes está relacionada con la temperatura: cuando el teléfono o el cargador generan demasiado calor, el sistema puede reducir automáticamente la velocidad de carga para proteger sus componentes.
Otro consejo consiste en mantener la pantalla apagada o directamente apagar el celular mientras permanece conectado. Esto ayuda a optimizar el proceso, ya que el teléfono consume menos energía durante la carga.
En pocas palabras
- Función oculta: Samsung tiene una herramienta para acelerar la carga de batería de sus teléfonos.
- Activación manual: Se debe habilitar desde Ajustes > Batería > Ajustes de carga en los modelos compatibles.
- Recomendaciones: Evitar sobrecalentamiento y mantener la pantalla apagada para optimizar la carga rápida.