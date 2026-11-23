Pocas personas conocen este truco de Samsung.

Para aprovechar esta función oculta, primero tenés que ingresar a la aplicación de Ajustes o Configuración de tu teléfono Samsung. Una vez allí, buscá el apartado llamado Batería, donde encontrarás diferentes herramientas relacionadas con el consumo energético y el rendimiento del dispositivo.

El siguiente paso consiste en seleccionar Ajustes de carga. Dentro de este menú aparecerán las opciones disponibles para tu modelo Galaxy, entre ellas la posibilidad de habilitar la carga rápida. Simplemente tenés que activar el interruptor correspondiente para comenzar a utilizar esta característica.

En los modelos compatibles, también encontrarás configuraciones para la carga rápida inalámbrica. De esta manera, podrás aprovechar velocidades de carga superiores tanto cuando conectés el celular mediante un cable como cuando utilicés una base inalámbrica compatible.

Así tu teléfono cargará en pocos minutos.

La principal ventaja es que permite recuperar un porcentaje importante de batería en menos tiempo. Sin embargo, Samsung también ofrece la posibilidad de desactivar esta herramienta cuando no necesitás cargar el dispositivo rápidamente.

Por otro lado, aunque la carga rápida representa una ventaja para los usuarios, existen algunas recomendaciones que conviene tener en cuenta. Una de las más importantes está relacionada con la temperatura: cuando el teléfono o el cargador generan demasiado calor, el sistema puede reducir automáticamente la velocidad de carga para proteger sus componentes.

Otro consejo consiste en mantener la pantalla apagada o directamente apagar el celular mientras permanece conectado. Esto ayuda a optimizar el proceso, ya que el teléfono consume menos energía durante la carga.