Embed - Me at the zoo

Me at the Zoo, este video, hoy supera las 227 millones de reproducciones y es mucho más que un archivo curioso. Es un símbolo del potencial ilimitado de Internet. Lo que empieza como algo pequeño e insignificante termina siendo una bola de nieve imparable.

En 2005, YouTube era una plataforma vacía, recién creada en febrero de ese año por Jared Karim, Steve Chen y Chad Hurley. La visión de los tres emprendedores era ambiciosa: ofrecer un espacio donde cualquier persona pudiera subir y compartir videos.

YouTube creció rápidamente, pasando de ser una startup desconocida a una plataforma imprescindible. En octubre de 2006, apenas un año y medio después de su creación, Google adquirió YouTube por 1.650 millones de dólares, una cifra que en ese momento parecía astronómica.