Bluesky, la red social que acoge a los usuarios decepcionados de X y se convierte en su competidor

En la semana transcurrida desde las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Elon Musk ha utilizado X, la plataforma de redes sociales de la que es propietario, para reiterar su apoyo al presidente electo Donald Trump.

Bluesky reportó esta semana que desde las presidenciales estadounidenses ha ganado más de 700.000 nuevos usuarios y ronda ya los 17 millones de usuarios a nivel mundial.

“Estamos observando un aumento de los niveles de actividad en todas las formas de participación”, manifestó Emily Liu, portavoz de la empresa.

Entre los nuevos adeptos también se encuentran el oscarizado director Guillermo Del Toro, quien anunció en X que dejaría de usar paulatinamente esta plataforma y empezaría a publicar sus mensajes en Bluesky.

La ola de nuevos usuarios de Bluesky llega después de que un gran número de usuarios de X anunciaran que lo abandonarían a causa de una gran cantidad de problemas con esa plataforma, incluido contenido de extrema derecha, discurso de odio, transfobia, racismo o pornografía, según detalla la agencia Efe.

El medio británico The Guardian fue explícito al expresar las razones por las que se iba de la plataforma de Musk, al considerarla "tóxica" y altavoz de "teorías conspiratorias de extrema derecha y racismo".

Jamie Lee Curtis fue una de las actrices que dramáticamente abandonó X después de que Trump designara a Elon Musk y al empresario Vivek Ramaswamy al frente del futuro Departamento de Eficiencia Gubernamental.

La ganadora del Óscar ahora se encuentra activa en Bluesky, aunque hasta el momento no ha publicado nada.

La cantante Lizzo, cuya última publicación en X había sido en 2023, retomó su cuenta de X solo para compartir su usuario de Bluesky, al igual que Ben Stiller.

Otros artistas que se han mostrado más activos en esta plataforma que compite con Threads, de Meta, o Mastodon, son James Gunn, la fuerte detractora de Trump Yvette Nicole Brown o el rapero Flavor Flav.

Personalidades de la política como la demócrata Alexandria Ocasio-Cortez o el inversor Mark Cuban también han tomado más en serio el uso de Bluesky alternativamente a X.

Además de un aumento significativo de periodistas y medios de comunicación, como CNN, The New York Times, Bloomberg, The Washington Post O NPR, que había dejado X desde 2023, que ya cuentan con su perfil en esta plataforma.

Bluesky fue lanzada en 2019 por Jack Dorsey, cofundador de Twitter, con la visión de crear un sistema que permita a los usuarios controlar sus propios datos y participar en un ecosistema menos controlado por grandes corporaciones.

Bluesky tiene otras ambiciones más allá de competir con X. Está construyendo una base técnica —lo que llama "un protocolo para la conversación pública"— que podría hacer que las redes sociales funcionen a través de diferentes plataformas, lo que se conoce como interoperabilidad.