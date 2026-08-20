El mandatario calificó el suceso como un momento clave para la nación.

Un descubrimiento milagroso

Vladimir Putin participó de una ceremonia religiosa.

"Es un hallazgo único y milagroso. Esto refuerza los cimientos de nuestra historia", declaró el jefe de Estado. Diferentes políticos locales consideraron el hecho como una señal positiva para las tropas desplegadas en Ucrania. La Iglesia ortodoxa sugirió exhibir los restos pronto. El objetivo principal es permitir el tributo de los soldados.