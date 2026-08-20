El presidente de Rusia, Vladimir Putin, participó de una ceremonia religiosa en la Catedral de Arcángel del Kremlin tras un importante descubrimiento. Los restauradores hallaron el sarcófago del príncipe medieval Dmitri Donskói. El líder ruso encendió una vela frente a las reliquias.
Vladimir Putin se rindió ante un descubrimiento arqueológico
El descubrimiento de los restos de un príncipe en Moscú genera fervor. El Kremlin busca subir la moral de sus tropas en plena guerra
El mandatario calificó el suceso como un momento clave para la nación.
Un descubrimiento milagroso
"Es un hallazgo único y milagroso. Esto refuerza los cimientos de nuestra historia", declaró el jefe de Estado. Diferentes políticos locales consideraron el hecho como una señal positiva para las tropas desplegadas en Ucrania. La Iglesia ortodoxa sugirió exhibir los restos pronto. El objetivo principal es permitir el tributo de los soldados.
Dmitri Donskói vivió entre 1350 y 1389. La historia lo recuerda por vencer a los mongoles en la batalla de Kulikovo durante 1380. Las tropas enemigas lograron tomar la capital rusa dos años más tarde.
El príncipe ordenó luego la construcción original del Kremlin. Los trabajos de arqueología en la catedral permitieron recuperar su figura.
Al respecto, la Iglesia se mostró hoy a favor de mostrar "cuanto antes" los restos de Donskói para que los soldados puedan rendirle tributo.
En pocas palabras
- Descubrimiento arqueológico: hallaron el sarcófago del príncipe Dmitri Donskói en el Kremlin.
- Relevancia histórica: el príncipe lideró la victoria contra los mongoles en la batalla de Kulikovo.
- Significado para Rusia: el Kremlin busca reforzar la moral y la identidad nacional con el hallazgo.