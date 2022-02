Video impactante: una estructura metálica cayó sobre los músicos de Folk 4

Fiesta-del-Rio-accidente-FOLK-4-1.jpg

Los heridos, Marcos Coli y Rodrigo Peña, fueron asistidos de inmediato con maniobras de primeros auxilios de inmovilización y estabilización por un bombero que se encontraba entre los espectadores y personal de salud del evento, según informó Diario Jornada.

En tanto, el escenario tuvo que ser despejado al igual que los espectadores, mientras que los heridos fueron trasladados en ambulancia hacia el Hospital Subzonal de Rawson y, según indicaron los medios locales, Coli sufrió una fisura de costilla y una contusión pulmonar, mientras que Peña tiene una luxación del hombro y un fuerte golpe en la cervical.

Una torre de luz cayó sobre los músicos de Fol 4

Familiares de la banda FOLK 4 denunciaron negligencia

La esposa de Peña, Marcela Cabezas, denunció negligencia por parte los organizadores del evento al señalar: "Ellos dicen que tercerizaron la técnica y el sonido, pero cuando uno organiza un evento tiene que tener un técnico de seguridad e higiene para supervisar lo que se lleva a cabo".

En diálogo con TN, habló del estado de salud de los heridos: "Están internados con calmantes y sedantes por el mismo accidente, por el golpe que sufrieron los dos. Los otros chicos tuvieron golpes, pero los más afectados fueron Marcos y Rodrigo".

"Fue shockeante ver a los chicos caer del escenario. Fue una desgracia con suerte, pero una desgracia que pudo haberse evitado", expresó, tras lo cual descartó la posibilidad de que el viento haya tirado la estructura: "En La Patagonia sabemos que hay vientos muy fuertes, lo que hubo el domingo no fue ni una brisa que no me volaba ni el pelo. Apenas un cambio de aire hizo caer la estructura de más de tres metros".

Además relató: "Marcos cayó inconsciente al piso y el escenario estaba a dos metros de altura. La estructura les cayó en la cabeza y el cuello".

