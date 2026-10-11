Brinco: los resultados del sorteo 1375 del domingo 11 de octubre.

Por eso, ahora te contamos los resultados y ganadores de un nuevo sorteo del Brinco, ¡el espectacular juego de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe!

Brinco: resultados y ganadores del sorteo 1375 del domingo 11 de octubre

TRADICIONAL

08 - 13 - 20 - 28 - 29 - 35