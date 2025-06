Vacaciones de invierno 2025: ARCA definió qué productos se podrán ingresar desde Chile

A pesar de la estabilidad que ha mostrado el dólar durante el gobierno de Javier Milei, incluso después de la eliminación del cepo cambiario, las compras en Chile siguen siendo algo muy común debido a la diferencia de precios que hay en ropa y electrodomésticos.

Sin embargo, no todas las compras que se pueden hacer en Chile están autorizadas a pasar a Argentina, por lo que personal de ARCA las puede retener en Aduana, lo que sin dudas provocaría enojos, discusiones y pérdida de plata. Si no se quiere que esto ocurra, lo mejor es saber qué se puede comprar y qué no.