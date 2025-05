Una visita al Ecoparque y una obra que está al 50%: así se ve por dentro el ex Zoológico

ecoparque obra.jpg Uno de los sectores que pudieron visitar legisladores en el Ecoparque. Las obras deberían estar listas el 31 de agosto.

Ese es el porcentaje que dan oficialmente. En tanto que, desde el Gobierno ratifican que el plazo de entrega para las obras –que comenzaron en abril del 2023- se cumple a fines de agosto, con lo cual en los tres meses venideros -pleno invierno- la empresa adjudicataria debería acelerar los trabajos para alcanzar el 50% restante.

“Dos años para hacer el 50%, tres meses para el otro 50%. Difícil”, planteó el senador Gerardo Vaquer, también del peronismo mendocino, que fue otro de los que pudo entrar al Ecoparque esta semana.

Visita al Ecoparque

El director del Ecoparque, Juan Ignacio Haudet, realizó una visita guiada a senadores provinciales, no solo por las obras que se están llevando adelante sino también para que pudiesen ver de primera mano las tareas vinculadas al cuidado, protección y rehabilitación de la fauna que se desarrollan al mismo tiempo.

"Las condiciones las puso el oficialismo y no podíamos llevar asesores. Parecía una visita guiada a jubilados”, acusó un legislador que prefirió no ir.

Otros, que sí lo hicieron, se quedaron con una sensación amarga. "Pensamos ver una obra casi terminada y no fue así”, contaron a Diario UNO mientras planifican pedidos de informes y una presentación formal tanto para Ambiente como para Infraestructura.

ecoparque mono.jpg

Los legisladores advirtieron mejoras en recintos para los animales y el traslado de algunos de ellos, necesario para el desarrollo de las obras. Sin embargo, contaron, las condiciones no se ven óptimas.

Los cambios grandes en cuanto a infraestructura son el nuevo ingreso, los edificios de administración y gastronomía y la plaza de juegos. Según contaron, este último sector ya está armado y con los juegos para niños colocados. Incluso, dijeron, algunos ya se ven en mal estado.

Los senadores opositores alertaron sobre la falta de planificación no solo de los años que ya pasaron sino de los meses que se vienen. “Hay caminos de tierra y por lo pronto no habría cambios en ese sentido. No está definido si a algunos recintos con animales se podrá llegar”, expresaron.

ecoparque elefante.jpg

Las obras en el Ecoparque: ¿cuándo abre al público?

El 1 de septiembre las obras deberían estar terminadas. Según el último contrato firmado, los nuevos edificios del ex Zoológico se encuentran en la parte baja del recorrido. La parte superior del circuito es entre bosques, con miradores incluidos.

Esos nuevos edificios del Ecoparque que están en obra son una nueva recepción, un área de restaurantes, oficinas administrativas y talleres.

Las obras también incluyen caminos, acequias, sistema de riego, energía eléctrica, sistema contra incendios y accesos.

ecoparque obra (1).jpg Algunos animales se paralizan ante el ruido de las obras por lo que Ecoparque debió realizar traslados dentro del complejo.

Desde el Gobierno esperan que los plazos se cumplan, aunque solo queden tres meses para el cumplimiento de los mismos.

Una vez que la empresa entregue el Ecoparque, comenzará un nuevo proceso, ya a cargo de Ambiente, para lograr la apertura parcial del paseo, que por lo pronto, sigue sin fecha.