Una mujer discutió con un chofer y destrozó el camión con un fierro

Leonel, el conductor camión que en ese momento entregaba mercadería en un comercio, estuvo en comunicación con medios televisivos en los que mencionó: “Estoy mal por todo lo que pasó. Pasamos una mala situación con los compañeros. Estábamos descargando mercadería y la señora me pidió que le corriera el camión. Le dije que bajaba dos cajas y unos paquetes de gaseosa y se lo corría”.

“Ah, ¿no me lo vas a correr?“, le respondió ella enfurecida. La mujer inmediatamente buscó un fierro y comenzó a golpear el camión. ”A mi compañero le tiró agua caliente de un termo", afirmó.

Leonel también indicó que “el camión es de la empresa y lo destrozó todo. El vidrio, el parabrisas, mercadería. La mujer estacionó su auto y yo estacioné atrás, tenía espacio. Antes se había peleado con otro muchacho, que la mandó a la mierda”.

El repartidor también comentó que la mujer que lo atacó tiene un comercio de artículos de limpieza y lo que no quería es que nadie estacionara frente a su local.

“Estaba en la cabina del camión anotando los clientes. Me tuve que tapar la cara porque saltaban los vidrios por todos lados. La gente la sacaba y ella decía que nos iba a matar”, explicó el hombre.

Furia mujer fierro.jpg Una mujer fuera de si porque un repartidor había estacionado frente a su negocio, destrozó el camión con un fierro provocando graves daños Foto captura de imagen TN

“Sentí impotencia y me largué a llorar porque nunca pasé esta situación. Me lastimé la mano y tengo que ir a la ART (aseguradora de riesgos del trabajo) para que me vean la rodilla”, sostuvo el chofer agredido en medio de la angustia por la situación vivida.

La mujer, una vez provocado el daño, se acercó al el teléfono celular desde el que se registraba el impactante video y le dijo: “Pará, pará mami, no tengas miedo, Sandra Mabel Angelini”, identificándose ante la cámara y dictando a continuación su número de DNI.