Tras perder sus casas, levantaron un edificio para cuatro familias en solo 24 horas

Perder una casa en un incendio puede significar años de incertidumbre antes de volver a tener un hogar. En Viña del Mar, Chile, un proyecto arquitectónico buscó acortar ese camino. Se trató de la construcción de un edificio para cuatro familias que habían perdido sus viviendas durante los incendios de febrero de 2024.
La iniciativa se llama Casa Grande y fue desarrollada por el estudio de arquitectura ELEMENTAL en la población El Olivar, una de las zonas afectadas por la tragedia. Según el artículo publicado en la revista ARQ de la Universidad Católica de Chile en septiembre de 2025, cerca de mil familias perdieron sus viviendas en este sector.
Ocho módulos para levantar cuatro casas
La clave del proyecto fue utilizar un sistema de construcción prefabricada. El edificio se diseñó a partir de ocho módulos de acero y hormigón que podían ensamblarse en 24 horas. Esto permitió reducir considerablemente el tiempo de montaje de la estructura.
Sin embargo, las 24 horas corresponden al ensamblaje de los módulos, no al proceso completo de diseño, aprobación y construcción. La propuesta se presentó al municipio en marzo de 2024 y fue desarrollada posteriormente junto con las autoridades y las cuatro familias beneficiarias.
El edificio contempla un departamento por planta, con una superficie de 63 metros cuadrados. Cada vivienda puede tener dos o tres dormitorios, dependiendo de las necesidades familiares. El diseño incorpora ventilación cruzada y un patio privado para cada unidad, además de la posibilidad de añadir un segundo baño sin modificar la estructura compartida.
Viviendas definitivas, no una solución temporal
Uno de los objetivos centrales era evitar que las familias tuvieran que depender durante años de alojamientos provisionales. Para ello, el proyecto se presentó junto con el municipio al Fondo Nacional de la Reconstrucción del Ministerio de Hacienda y se adaptó a la normativa vigente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile.
La construcción recibió financiación íntegra del Estado y, según sus autores, el proceso permitió diseñar, aprobar y levantar las viviendas definitivas en menos de un año desde el incendio.
La entrega inicial se realizó con la estructura en condiciones habitables, mientras que las propias familias completaron los acabados de sus viviendas.
En pocas palabras
- Construcción Récord: Cuatro familias recuperaron sus hogares con un edificio prefabricado en menos de un año.
- Innovación Austral: El proyecto "Casa Grande" en Chile ensambló módulos en 24 horas.
- Solución Definitiva: Viviendas permanentes financiadas por el Estado tras incendios devastadores.