Tras perder sus casas, levantaron un edificio para cuatro familias en solo 24 horas

Sin embargo, las 24 horas corresponden al ensamblaje de los módulos, no al proceso completo de diseño, aprobación y construcción. La propuesta se presentó al municipio en marzo de 2024 y fue desarrollada posteriormente junto con las autoridades y las cuatro familias beneficiarias.

El edificio contempla un departamento por planta, con una superficie de 63 metros cuadrados. Cada vivienda puede tener dos o tres dormitorios, dependiendo de las necesidades familiares. El diseño incorpora ventilación cruzada y un patio privado para cada unidad, además de la posibilidad de añadir un segundo baño sin modificar la estructura compartida.

Viviendas definitivas, no una solución temporal

Uno de los objetivos centrales era evitar que las familias tuvieran que depender durante años de alojamientos provisionales. Para ello, el proyecto se presentó junto con el municipio al Fondo Nacional de la Reconstrucción del Ministerio de Hacienda y se adaptó a la normativa vigente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile.

La construcción recibió financiación íntegra del Estado y, según sus autores, el proceso permitió diseñar, aprobar y levantar las viviendas definitivas en menos de un año desde el incendio.

La entrega inicial se realizó con la estructura en condiciones habitables, mientras que las propias familias completaron los acabados de sus viviendas.