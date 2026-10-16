Argentina trajo un árbol de Estados Unidos para el campo y hoy no logra frenar el avance de la especie

Una de las claves de la expansión de esta especie está en sus frutos. La acacia negra produce vainas alargadas con una pulpa dulce que atrae al ganado. Los animales comen esos frutos y pueden transportar las semillas a otros lugares, donde germinan y originan nuevos ejemplares.

La dispersión también se produce a través de cursos de agua y por la capacidad de la planta para rebrotar desde las raíces. Además, sus semillas pueden germinar con facilidad y el árbol tolera condiciones ambientales variadas, incluidas sequías e inundaciones. Así, una especie plantada originalmente para delimitar una propiedad puede terminar colonizando terrenos alejados de su punto de origen.

Un árbol que cambia el paisaje

La acacia negra puede alcanzar los 20 metros de altura y desarrollar espinas robustas que dificultan el tránsito entre sus ejemplares. Cuando crece de forma densa, forma montes difíciles de atravesar y reduce el espacio disponible para otras plantas.

Su expansión afecta especialmente a los pastizales pampeanos, al Espinal y a determinados bosques montanos de Argentina. Los estudios científicos describen el desplazamiento de especies vegetales nativas y cambios en la estructura de la vegetación. También se han documentado alteraciones en los arroyos invadidos.

El problema alcanza también a la producción rural. En campos ganaderos de la cuenca del Salado, técnicos del INTA han registrado un avance sostenido de la especie, que puede ocupar superficies productivas y dificultar el manejo de los establecimientos.

¿Se puede detener su avance?

Eliminarla no es tan sencillo como cortar el tronco. Si las raíces permanecen activas, pueden aparecer nuevos brotes; además, las semillas que quedan en el terreno pueden originar futuras plantas. Por eso, los especialistas señalan la importancia de detectar los focos de invasión temprano, controlar los rebrotes y evitar que el ganado contribuya a dispersar nuevas semillas.