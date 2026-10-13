Tal y como lo había adelantado el Servicio Meteorológico Nacional, las tormentas de la noche del lunes 12 y la madrugada del martes 13 de octubre dejaron acumulaciones importantes en distintos sectores de Mendoza.
Tormenta en Mendoza: en una noche llovió en San Martín lo mismo que el promedio mensual
En esa zona de riego, llovió en 12 horas 46,5 ml, cuando en un mes llueve en promedio un poco más de 40 ml. Guaymallén y Maipú también tuvieron registros altos
El registro más alto del relevamiento del Instituto Nacional del Agua (INA) correspondió a San Martín -en el radio de la sexta zona de riego- donde cayeron 46,8 milímetros en menos de 12 horas, lo que implica que llovió en ese lapso lo que suele llover, en promedio, en un mes.
El fenómeno también alcanzó a sectores de Guaymallén y Maipú. En la tercera zona de riego, se acumularon 26,8 milímetros durante el mismo período, según el informe del Sistema de Información para la Planificación y Gestión de los Recursos Hídricos (SIPLUM), elaborado a partir de datos de la Red Meteorológica del INA.
Qué pasa con las lluvias durante los años de El Niño
Según datos publicados en la red social X por el científico mendocino Juan Rivera, doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, en San Martín -el departamento del Este que se destacó por las lluvias más fuertes- en los años de El Niño se registran, en promedio, 2,6 eventos mensuales con lluvias superiores a los 20 milímetros.
Para las zonas de Guaymallén y Maipú, el promedio es de 2,2 eventos mensuales que superan ese umbral. Las mediciones de esta madrugada muestran que ambos sectores alcanzaron acumulaciones superiores a los 20 milímetros en un mismo episodio.
La comparación permite poner en contexto las precipitaciones, aunque la frecuencia promedio de estos eventos no determina por sí sola si una lluvia puntual es excepcional. Para establecerlo sería necesario conocer también la distribución de los acumulados y la intensidad de cada episodio.
El informe del INA indicó que en la zona de Guaymallén y Maipú -comprendida en al 3° zona de riego- llovió un total de 26,8 ml, la mitad de lo que llueve en promedio, en un mes.
Los registros en otras estaciones del Instituto Nacional del Agua
El relevamiento del INA también mostró precipitaciones en otros puntos del área metropolitana y sectores cercanos. Boulogne Sur Mer y Chacras de Coria registraron 10 ml cada uno, mientras que en Puesto Gatica, Barrancas, se acumularon 8 milímetros. Ninguno de estos datos superó los promedios históricos.
En tanto, el dique Cipolletti registró 7,8 milímetros; la estación INAHE-CCT Mendoza, 7,3; y el Aeroclub La Puntilla, 7 milímetros.
Aunque estos valores fueron inferiores a los de las dos zonas de riego que encabezaron las mediciones, también dan cuenta de la extensión de las precipitaciones durante la noche y las primeras horas del martes.
El informe comprende el período entre las 23.45 del lunes 12 y las 8.15 del martes 13 de octubre. Los datos corresponden a estaciones puntuales y no representan un promedio de lluvia para cada departamento ni para toda la provincia.
En pocas palabras
- Lluvias récord: en San Martín, Mendoza, cayeron 46,8 ml en menos de 12 horas, superando el promedio mensual.
- Otros departamentos: Guaymallén y Maipú también registraron precipitaciones importantes, con 26,8 ml en la tercera zona de riego.
- Fenómeno El Niño: las lluvias se enmarcan en el contexto de años con este fenómeno, que incrementa la frecuencia de eventos de alta precipitación en la región.