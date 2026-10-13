Tormenta en Mendoza: en una noche llovió en San Martín lo mismo que el promedio mensual

Qué pasa con las lluvias durante los años de El Niño

Según datos publicados en la red social X por el científico mendocino Juan Rivera, doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, en San Martín -el departamento del Este que se destacó por las lluvias más fuertes- en los años de El Niño se registran, en promedio, 2,6 eventos mensuales con lluvias superiores a los 20 milímetros.

Para las zonas de Guaymallén y Maipú, el promedio es de 2,2 eventos mensuales que superan ese umbral. Las mediciones de esta madrugada muestran que ambos sectores alcanzaron acumulaciones superiores a los 20 milímetros en un mismo episodio.

Maipú y Guaymallén -sector comprendido en la 3° zona de riego- también padeció tormentas de abundante agua en la noche de este martes.

La comparación permite poner en contexto las precipitaciones, aunque la frecuencia promedio de estos eventos no determina por sí sola si una lluvia puntual es excepcional. Para establecerlo sería necesario conocer también la distribución de los acumulados y la intensidad de cada episodio.

El informe del INA indicó que en la zona de Guaymallén y Maipú -comprendida en al 3° zona de riego- llovió un total de 26,8 ml, la mitad de lo que llueve en promedio, en un mes.

Los registros en otras estaciones del Instituto Nacional del Agua

El relevamiento del INA también mostró precipitaciones en otros puntos del área metropolitana y sectores cercanos. Boulogne Sur Mer y Chacras de Coria registraron 10 ml cada uno, mientras que en Puesto Gatica, Barrancas, se acumularon 8 milímetros. Ninguno de estos datos superó los promedios históricos.

En tanto, el dique Cipolletti registró 7,8 milímetros; la estación INAHE-CCT Mendoza, 7,3; y el Aeroclub La Puntilla, 7 milímetros.

Aunque estos valores fueron inferiores a los de las dos zonas de riego que encabezaron las mediciones, también dan cuenta de la extensión de las precipitaciones durante la noche y las primeras horas del martes.

El informe comprende el período entre las 23.45 del lunes 12 y las 8.15 del martes 13 de octubre. Los datos corresponden a estaciones puntuales y no representan un promedio de lluvia para cada departamento ni para toda la provincia.